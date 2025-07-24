Bećirović u Parizu otvara Spomenik žrtvama genocida u Srebrenici

Bećirović i Makron. Kabinet člana Predsjedništva BiH

FENA

24.7.2025

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravit će 24. i 25. jula u Parizu, gdje će, uz niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima Republike Francuske, otvoriti Spomenik žrtvama genocida u Srebrenici.

Spomenik je podignut u povodu obilježavanja 30. godišnjice genocida, zahvaljujući gradonačelnici Pariza Ani Hidalgo i Gradskom vijeću Pariza, a na inicijativu Udruženja Međunarodna solidarnost BiH – Francuska (SIBH-France), saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

