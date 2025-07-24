Imenovano Vijeće za nauku BiH: Pogledajte ko su članovi novog saziva

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o imenovanju novog saziva Vijeća za nauku BiH. Mandat prethodnog saziva istekao je krajem prošle godine.

U naredne četiri godine članovi Vijeća za nauku bit će akademik prof. dr. Dejan Milošević, prof. dr. Fahir Bečić, prof. dr. Marija Čutura i prof. dr. Denis Berberović – svi na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke – te akademik prof. dr. Dragoljub Mirjanić, prof. dr. Jelena Krunić i prof. dr. Marijana Kapović Solomun, koje je predložilo Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, članovi Vijeća postali su i prof. dr. Tarik Zaimović, prof. dr. Zinka Grbo, prof. dr. sc. Jurica Arapović, prof. dr. Mirjana Milićević te prof. dr. sc. Dražen Barbarić, dok je dr. sc. Aleksandar Maksimović imenovan na prijedlog Brčko distrikta BiH.

Za predsjedavajućeg Vijeća predložen je akademik prof. dr. Dragoljub Mirjanić.

Vijeće za nauku je najviše savjetodavno i stručno tijelo Ministarstva civilnih poslova BiH u oblasti nauke i tehnologije. Sastavljeno je od istaknutih stručnjaka i nosilaca najviših akademskih zvanja.

Između ostalog, Vijeće utvrđuje konačne prijedloge za dodjelu Državne nagrade za nauku u BiH za izuzetna dostignuća na međunarodnom nivou, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.