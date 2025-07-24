UN, OSCE i EU kritikovali vlasti FBiH: Propuštena prilika za potpunu zaštitu žrtava rodnog nasilja

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a i Delegacija Evropske unije u BiH pozdravile su napore Federacije BiH u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, ali su istovremeno izrazile žaljenje zbog propusta koji su umanjili efikasnost novousvojenih zakonskih izmjena.

- Pozdravljamo napore vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine usmjerene ka unapređenju zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, uključujući nasilje u porodici, iskazane usvajanjem Izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH - navodi se u zajedničkoj izjavi UN-a, OSCE-a i EU.

Kako su naglasili, to je važan korak ka usklađivanju domaćeg zakonodavstva s Istanbulskom konvencijom i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava, ali upozoravaju da napredak ostaje ograničen.

- Da bi ovaj zakon istinski štitio žrtve, potreban je brz rad na usvajanju podzakonskih akata, kao i adekvatna obuka pravosudnih i drugih relevantnih institucija - stoji u izjavi.

Međutim, međunarodne organizacije ukazuju na to da je Parlament FBiH napravio korak unazad jer nije usvojio verziju zakona kakvu je prethodno podržao Predstavnički dom krajem maja ove godine.

- Promjene koje su došle u posljednjem trenutku suzile su obim odredaba i ograničile predviđene oblike zaštite. Time je FBiH propustila priliku da osigura sveobuhvatnu zaštitu za sve žrtve, bez obzira na rod, seksualnu orijentaciju ili drugi zaštićeni status - poručeno je.

UN, OSCE i EU najavili su da ostaju predani podršci domaćim institucijama u cilju pune i dosljedne primjene zakona, kako bi se osigurao održiv, djelotvoran i žrtvama usmjeren odgovor na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje.