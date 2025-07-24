UPOZORENJE FHMZ-A

U petak crveni meteoalarm u BiH: Temperature zraka će preći 40 stepeni

Na jugu zemlje očekuje se čak i preko 42 stepena

M. Až.

24.7.2025

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura zraka.

Meteoalarm je na snazi za 25. juli, u vremenskom periodu od 12 do 17 sati, kada se očekuju temperature iznad 40 stepeni Celzijusa.

Iz FHMZ-a ističu da bi dnevne temperature mogle dostići između 36 i 42 stepena, ovisno o regiji. Na jugu zemlje očekuje se čak i preko 42 stepena.

- Budite spremni na visoke temperature koje mogu ugroziti zdravlje osjetljivih grupa, poput starijih i vrlo mladih osoba. Poslušajte i postupajte prema savjetima nadležnih institucija. Očekujte poteškoće u svakodnevnim aktivnostima i moguće prekide u radu na otvorenom - navodi se u upozorenju.

U večernjim satima temperatura zraka će opasti, a tokom noći na krajnjem sjeverozapadu Bosne su mogući lokalni pljuskovi.

