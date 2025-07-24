KCUS-ova Klinika za ginekologiju i akušerstvo dobila prestižnu akreditaciju "Bolnica – Prijatelj beba"

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) po prvi put od svog osnivanja ispunila je standarde za prestižnu akreditaciju „Bolnica – Prijatelj beba“ (Baby Friendly Hospital), čime je postala dio globalne mreže bolnica koje promovišu optimalnu brigu o majkama i novorođenčadi, s fokusom na dojenje.

Akreditaciju dodjeljuju Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i UNICEF, a ustanove koje je dobiju smatraju se primjerima dobre prakse na nacionalnom nivou. Prepoznatljive su i po plaketi s poznatom Pikasovom slikom majke i djeteta.

Korist za trudnice

Doc. dr. sci. med. Naima Imširija-Galijašević, šefica Klinike za ginekologiju i akušerstvo, ističe kako ova akreditacija predstavlja veliko priznanje i koristi za trudnice, porodilje i zdravstvene radnike.

- Dojenje je prirodan način ishrane kojim se osigurava pravilan rast i razvoj djeteta. Prema SZO i UNICEF-u, 95% majki može dojiti svoje dijete. Za uspjeh je ključno pružiti informacije i podršku porodice, zdravstvenog sistema i društva u cjelini. Program Baby Friendly provodi se kroz deset koraka do uspješnog dojenja. Izuzetno je važno edukovati osoblje da pomogne majkama započeti dojenje odmah nakon porođaja i održati laktaciju, čak i kada su razdvojene od beba. Ponosni smo što smo, nakon višegodišnjih napora, postali akreditovana bolnica prijatelj beba i majki - kazala je Imširija-Galijašević.

Klinika će, u skladu sa standardima programa, dodatno osnažiti podršku dojenju – od edukacije osoblja i trudnica, do jasno istaknutih promotivnih materijala i zabrane reklamiranja zamjena za majčino mlijeko u saradnji sa proizvođačima.

- Podržavamo osnivanje grupa za podršku dojenju i savjetovanje majki u prvim mjesecima nakon porođaja. Planiramo i dodatne edukacije za osoblje u saradnji s Baby Friendly komitetom. U prostorijama Klinike bit će jasno istaknuti posteri i materijali o dojenju. Poštovat ćemo sve preporuke, uključujući međunarodni kodeks o zamjenama za majčino mlijeko - dodala je Imširija-Galijašević.

Screening sluha

Pored ove značajne akreditacije, Klinika je uvela i sistem screeninga sluha kod novorođenčadi, što predstavlja dodatni korak ka unapređenju neonatalne skrbi.

- Screening sluha kod novorođenčadi je izuzetno važan jer omogućava rano otkrivanje eventualnih problema. Testiranje se provodi na oba uha odmah nakon poroda, što je posebno značajno za rano planiranje terapije i prevenciju trajnog oštećenja sluha - pojasnio je prim. prof. dr. Mohammad Abou El Ardat, direktor Discipline za ginekologiju i akušerstvo KCUS-a.

Iz Klinike poručuju da nastavljaju s unapređenjem usluga, te da je u realizaciji svih aktivnosti važnu ulogu igrala kontinuirana podrška menadžmenta KCUS-a. Javnost će, kako ističu, o svim budućim novitetima biti blagovremeno informisana.