Podignuta optužnica protiv Plavšića i Vukovića: Prijetili sutkinji Uzunović uoči presude Dodiku

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Marka Plavšića, rođenog 1989. godine u Banjoj Luci, državljanina BiH i Ljubana Vukovića, rođenog 1958. godine u mjestu Prijakovci, državljanina BiH i R Hrvatske, koji se terete da su dana 25.02.2025. godine u Banjoj Luci, neposredno pred datum izricanja presude u predmetu S1 2 K 046070 23 K (Milorad Dodik i dr.) s ciljem zastrašivanja, putem društvene mreže u javno dostupnom video zapisu upućivali prijetnje sutkinji Suda BiH Uzunović Seni, kako bi je spriječili u vršenju službenih radnji rukovođenja glavnim pretresom u fazi javnog izricanja i objavljivanja presude u krivičnom predmetu koji se vodi pred Sudom BiH.

Oni se terete da su počinili krivično djelo ometanje rada pravosuđa iz člana 241. stav 2. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.