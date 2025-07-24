TUŽILAŠTVO BIH

Podignuta optužnica protiv Plavšića i Vukovića: Prijetili sutkinji Uzunović uoči presude Dodiku

Oni se terete da su počinili krivično djelo ometanje rada pravosuđa

Prijetili Uzunović. Društvene mreže

S. S.

24.7.2025

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Marka Plavšića, rođenog 1989. godine u Banjoj Luci, državljanina BiH i Ljubana Vukovića, rođenog 1958. godine u mjestu Prijakovci, državljanina BiH i R Hrvatske, koji se terete da su dana 25.02.2025. godine u Banjoj Luci, neposredno pred datum izricanja presude u predmetu S1 2 K 046070 23 K (Milorad Dodik i dr.) s ciljem zastrašivanja, putem društvene mreže u javno dostupnom video zapisu upućivali prijetnje sutkinji Suda BiH Uzunović Seni, kako bi je spriječili u vršenju službenih radnji rukovođenja glavnim pretresom u fazi javnog izricanja i objavljivanja presude u krivičnom predmetu koji se vodi pred Sudom BiH.

Oni se terete da su počinili krivično djelo ometanje rada pravosuđa iz člana 241. stav 2. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

