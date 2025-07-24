Sanel Buljubašić za "Avaz": Tri elektroprivrede imaju neuporedive proizvodne kapacitete

Nakon što je FERK odobrio prijedlog Elektroprivrede BiH o novim cijenama struje, koje će važiti od 1. septembra, generalni direktor ove kompanije Sanel Buljubašić izjavio je za „Avaz“ da se radi o usklađivanju prodajne cijene s proizvodnom. On očekuje da će ova odluka doprinijeti stabilizaciji energetskog sektora u okviru EPBiH.

- Važno je napomenuti da bez finansijske stabilnosti energetskog sektora ne možemo očekivati ni dalji razvoj, ni energetsku stabilnost – kazao nam je Buljubašić.

Na primjedbe da će se s rastom cijena struje suočiti samo potrošači koji se snabdijevaju preko Elektroprivrede BiH, ali ne i kupci Elektroprivrede RS i Elektroprivrede HZHB, Buljubašić odgovara da se to na takav način ne može posmatrati.

- Tri elektroprivrede koje funkcionišu na prostoru BiH imaju neuporedive proizvodne kapacitete. Kada govorimo o EP HZHB, kompletna proizvodnja je iz hidroelektrana, kod EP RS 50 posto proizvodnje je iz hidro, a 50 posto iz termoelektrana. U slučaju EPBiH, odnos je 80 posto iz termo, a 20 posto iz hidroelektrana. Svi znamo da je proizvodnja iz termoelektrana daleko najskuplja. Svi trebamo sjesti za isti sto – tri elektroprivrede, dvije vlade, dva ministarstva i dva regulatora, pa da građanima kažemo kolika je proizvodna cijena iz hidropotencijala, kolika iz termopotencijala i da se regulatori maksimalno uključe u donošenje konačnih odluka kad je riječ o konačnoj cijeni za javno snabdijevanje, a da u taj proces budu uključeni i građani – ističe Buljubašić.

Na jučerašnjem sastanku entitetskih ministara i direktora triju elektroprivreda konstatirano je da je u posljednjih 19 mjeseci ovo najsušniji period. Proizvodnja struje iz hidroelektrana u EPBiH u prvih pola godine manje je za 20 posto, a ova kompanija se istovremeno suočava i s nedostatkom uglja iz rudnika. Procjenjuje se da će deficit do kraja godine iznositi gotovo milion tona.