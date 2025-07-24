Borenović: Dodikov ministar je blizak s advokatima Viadukta i zna za njihov tajni račun

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović održao je danas konferenciju za medije u Banjoj Luci, tokom koje je iznio ozbiljne optužbe o navodnim vezama kadrova SNSD-a s predstavnicima firme Viaduct, koja od BiH potražuje gotovo 120 miliona KM.

U svom obraćanju Borenović je odbacio optužbe SNSD-a da je na bilo koji način povezan s ljudima iz Viaducta, tvrdeći da upravo kadrovi Milorada Dodika održavaju te kontakte.

- Čekao sam sedam dana od te press konferencije na kojoj su najavljene istrage, i ništa se nije dogodilo. Vlast nije ponudila nijedan dokaz niti argument zašto smo došli u ovu situaciju. Prije sedam dana me Dodik lažno optužio da imam veze s advokatima Viadukta, koje nikad nisam ni sreo ni vidio - rekao je Borenović, navodeći da se "u ova moderna vremena sve sazna", prenosi BN.

Odnos s advokatima

On je potom iznio tvrdnju da je ministar finansija Srđan Amidžić iz SNSD-a taj koji je u bliskim odnosima s advokatima Viaducta, a kao dokaz je pokazao fotografiju na kojoj se nalazi zajedno s jednim od advokata.

- Saznao sam da je Dodikov ministar finansija u dobrim odnosima s advokatima Viadukta iz Banje Luke. I Amidžić i advokat su radne kolege ovdje u Banjoj Luci - kazao je Borenović, pa dodao: "Kakva je to ljudska i moralna vertikala kada može govoriti o tim stvarima? Ministar finansija sve zna o Viaduktu. Zato sam uvijek spreman na laž odgovoriti istinom. Tajni računi – to je saopštio ministar finansija Amidžić, koji je rekao da se radi o računu otvorenom na Kanalskom ostrvu."

Borenović tvrdi da Viaduct nema registrovan račun prema institucijama Bosne i Hercegovine, i da je upravo Amidžić taj koji iznosi informacije o njemu.

- Amidžić ima neke privatne veze s Viaduktom. Pravobranilaštvo, tužilaštvo, policija – svi šute kada su u pitanju ti tajni računi - rekao je.

Dodao je i da nema dokaza da je Viaduct bilo šta uložio: "U svemu su učestvovale institucije Republike Srpske. Ko je u ime Vlade bio zadužen, koja je odluka donesena, i na osnovu čega je Vlada izgubila spor koji je bilo nemoguće izgubiti? To su pitanja na koja nadležne institucije moraju dati odgovor."

Zahtjev za otvaranje računa

Posebno je spornim ocijenio zahtjev Ministarstva finansija za otvaranje računa Viaducta.

- Dan nakon štetne Šmitove odluke, upućen je zahtjev za otvaranje računa u Centralnoj banci, uz saglasnost Ministarstva finansija – što je još jedna prevara, da jedan ispadne heroj ovdje, a drugi u Federaciji - kazao je Borenović, dodavši da je upravo Amidžić dao tu saglasnost.