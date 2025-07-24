JEDNOGLASNA ODLUKA

Vijeće ministara BiH usvojilo nacrt zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH

Zakon je ključan za integraciju obnovljivih izvora energije, sigurnost opskrbe i privlačenje investicija, navodi se u saopćenju predlagača

Vijeće ministara BiH. Anadolija

M. Až.

24.7.2025

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo nacrt zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini. Radi se o zakonu koji predstavlja dugogodišnju obavezu BiH prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te preporukama Evropske komisije i Sekretarijata Energetske zajednice.

- Donošenje Zakona doprinosi ispunjenju obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Njime će se stvoriti uvjeti za uspostavu organiziranog tržišta električne energije, formiranje berze i njeno povezivanje s regionalnim i EU tržištem, što je ujedno i preduvjet za izuzeće od CBAM-a. Zakon je ključan za integraciju obnovljivih izvora energije, sigurnost opskrbe i privlačenje investicija, a izrađen je uz konsultacije s nadležnim institucijama na svim razinama vlasti – navodi se u obrazloženju predlagača – Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH.

Zakonom je predviđeno da sjedište berze električne energije bude u Mostaru.

