Košarac tvrdi da je Vijeće ministara ignorisalo odluku Šmita, pojasnio i da usvojeni zakon znači osnivanje berze

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo nacrt zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini. On je kazao da je to obaveza BiH u skladu s ugovor o uspostavljanju energetske zajednice, koji je BiH potpisala.

- Oni koji su zagovarali Plan rasta da kada usvojite Plan rasta po godinama, ako dio ne implementirate nećete dobiti novac. Dakle, kontinuirana ucjena od strane Evropske komisije. Nedavno je tek Srbiji uplaćen dio sredstava. I da smo usvojili Plan rasta pitanje je kako bi realizirali aktivnosti za tu godinu i opet bi vjerovatno dobili umanjena sredstva. Užurbanog postupka i pritiska nema, radit ćemo onako kako je definisano Mehanizmom koordinacije i na tome radimo. Sada govore da nikoga ne pitamo, kažu: "što ćemo pitati kantone, što ćemo pitati RS i FBiH". Kako mislite donijeti onda odluku? Vlade RS i FBiH nisu podređene Vijeću ministara, očigledno tu neko pokušava pričom od 2 milijarde to brzo riješiti - kazao je.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac kazao je nakon sjednice Vijeća ministara BiH da su mnoge zemlje koje su pristupile Planu rasta, kasnila im je uplata.

- Bilo je to pred institucija još 2012. godine, a to je način utvrđivanja formiranja berze BiH, prekogranične saradnje i novom politike EU oko uvođenja nove takse, koju bi propisala EU i taj novac bi ostao u Briselu, mi želimo to izbjeći. Želimo da definišemo kroz mapu puta, da ako će se uvesti bilo kakve takse, a to trebaju donijeti vlade FBiH i RS, da ta sredstva ostavimo u entitetskim fondovima za zaštitu životne sredine i da se dijele po programu kako utvrde vlade. Mnogo je skupljam nova taksa, nego ono što može biti od Vlade FBiH ili Vlade RS. Omogućit ćemo da sredstva ostanu u Sarajevu ili Banjoj Luci, da ne ide u Brisel. To bi omogućilo da sredstva ostanu u Banjoj Luci ili Sarajevu, jer u suprotnom to bi poskupjelo cijenu proizvoda i ne bi bili konkurentni. Znate da je BiH u jeku energetske krize bila najveći izvoznik električne energije u EU u vrijednosti većoj od milijarde. Moramo imati ozbiljan pristup tome. Važno je da novac ostane ovdje, to bi značilo i za poslovnu zajednicu - naglasio je.

Vezano za Plan rasta kazao je da postoji zastoj zbog kantona gdje je SDA na vlasti.

- To je zbog političkih sukoba SDA i Trojke, oni ne žele dati nikakve komentare. Poštujem ustavnu poziciju kantona. 11.8. je rok, ne mogu prejudicirat ishode, znam da Ministarstvo koordiniše aktivnosti - naglasio je.

Govorio je i o revizorskom izvještaju, pohvalio je njihov rad i naveo je da su više desetina pravilnika morali usaglasiti, da je potrebno još pet ili šest njih usaglasili.

- Važno je da nije nikakvo krivično djelo. Ako mogu, dat ću doprinos da revizije budu bolje i efikasnije - kazao je.

Naveo je da vezano za "Viaduct" su odbili verifikaciju bilo kakvih odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, jer su odobrili 140.000 KM pravnoj kancelariji za mirno rješavanje spora u tom slučaju.