Ibrahimagić potpisao ugovore o realizaciji projekata sa osam neprofitnih organizacija

U organizaciji Ureda Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu danas su potpisani ugovori s korisnicima sredstava - neprofitnim organizacijama/udruženjima/fondacijama odabranim na osnovu Javnog poziva za dostavljanje prijava po Programu podrške projektima saradnje i jačanja veza s dijasporom i državama regiona u Kantonu Sarajevo 2025.

Ovaj javni poziv ima za cilj podržati i ojačati saradnju bosanskohercegovačke dijaspore i država regiona s Kantonom Sarajevo kroz učešće u sufinansiranju aktivnosti tih organizacija u oblastima obrazovanja, nauke, kulture, sporta, privrede i inovacija.

Šef ovog ureda Emir Ibrahimagić je rekao da se radi o prvom javnom pozivu ovog ureda, te izrazio zadovoljstvo njegovim rezultatima.

- Od 14 prijava, osam je zadovoljilo sve uslove javnog poziva i opravdalo naše povjerenje, te su s njima zaključeni ugovori ukupne vrijednosti od 90.000 KM. Važnost i doprinos udruženja, fondacija i organizacija koje svojim radom utiču na jačanje veza s dijasporom i državama regiona je zaista nemjerljiv i vrlo značajan. Ured Vlade KS za dijasporu i Vlada KS svakako će vam biti podrška u vašem daljem radu - istakao je Ibrahimagić.

Predstavnici nevladinih organizacija su zahvalili na ukazanoj podršci i istakli važnost ovog vida finansijske pomoći za realizaciju svojih projekata. Prema njihovim riječima, ovakav vid podrške ključan je za uspješno sprovođenje projekata od šireg društvenog značaja, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.