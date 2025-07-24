Bećirović s potpredsjednikom Komiteta za vanjske poslove, odbranu i oružane snage Senata Francuske

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u zgradi Senata Republike Francuske sa senatorom Rachidom Temalom, potpredsjednikom Komiteta za vanjske poslove, odbranu i oružane snage.

Bećirović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Republike Francuske Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu sigurnosti i stabilnosti, kao i podrške evropskim i euroatlantskim integracijama naše države. Podcrtana je važnost saradnje u procesima pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji (EU) i NATO-u, kao i podrška u procesu implementacije reformi koje omogućavaju napredak na ovom putu.

Jačanje saradnje

- Član Predsjedništva BiH je rekao da su reformski procesi blokirani zbog antiustavnog djelovanja vlasti bh. entiteta RS. Bećirović je istakao da je za istinski povratak na euroatlantski i evropski put ključno zaustavljanje napada na ustavni poredak države Bosne i Hercegovine i poštivanje vladavine prava, jer se samo tako mogu graditi stabilne i funkcionalne institucije koje ispunjavaju standarde EU i NATO-a - saopćeno je iz Bećirovićevog Kabineta.

U okviru razgovora o jačanju sveukupne bilateralne saradnje između dviju država, pozdravljena je i inicijativa o osnivanju i aktivnostima Francuske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini.

Bećirović je naglasio da dobri politički odnosi između dvije države predstavljaju čvrst temelj za proširenje ekonomske saradnje, te izrazio zahvalnost Francuskoj na spremnosti da kroz rad ove agencije konkretno podrži razvojne projekte u Bosni i Hercegovini.

Senator Temal je kazao da Republika Francuska čvrsto podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Naglasio je da će Republika Francuska i dalje stajati uz Bosnu i Hercegovinu u procesu integracija u Evropsku uniju i NATO savez.

Poseban dio razgovora

Poseban dio razgovora bio je posvećen implementaciji Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, koju je 2024. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

Bećirović je zahvalio na podršci Republike Francuske u njenom usvajanju i istakao važnost nastavka zajedničkog rada na borbi protiv negiranja genocida, promociji kulture sjećanja i punoj primjeni Rezolucije - navodi se u saopćenju.