Nakon kratke pauze u Kulen Vakufu: Učesnici Una regate nastavili etapu prema Štrbačkom buku

Učesnici Una regate su u popodnevnim satima napravili kratku pauze za ručak u Kulen Vakufu, a onda su nastavili svoju etapu prema Štrbačkom buku.

Očekuje se da u večernjim satima stignu na tu lokaciju, a nastavak programa je već sutra.

Direktor Nacionalnog parka Una Alen Zulić je kazao da se od etape do etape mijenja broj učesnika. Kazao je da prva etapa nije adrenalinski primamljiva, a očekuje ipak da na kraju bude brojka između 200 i 300 učesnika. Naglasio je da tokom cijelog programa, koji traje do subote, očekuje oko 1.000 učesnika.