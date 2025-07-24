Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIHAĆ

Nakon kratke pauze u Kulen Vakufu: Učesnici Una regate nastavili etapu prema Štrbačkom buku

Ovogodišnje izdanje Una regate zvanično je otvoreno sinoć bogatim kulturno zabavnim programom, dok je jutros počela prva etapa

Učesnici Una regate - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+23
S. S.

24.7.2025

Učesnici Una regate su u popodnevnim satima napravili kratku pauze za ručak u Kulen Vakufu, a onda su nastavili svoju etapu prema Štrbačkom buku.

Očekuje se da u večernjim satima stignu na tu lokaciju, a nastavak programa je već sutra.

Direktor Nacionalnog parka Una Alen Zulić je kazao da se od etape do etape mijenja broj učesnika. Kazao je da prva etapa nije adrenalinski primamljiva, a očekuje ipak da na kraju bude brojka između 200 i 300 učesnika. Naglasio je da tokom cijelog programa, koji traje do subote, očekuje oko 1.000 učesnika.

Podsjećamo, ovogodišnje izdanje Una regate zvanično je otvoreno sinoć bogatim kulturno zabavnim programom, dok je jutros počela prva etapa.

Podsjećamo, jučer su se učesnici okupili u Martin Brodu, odakle je počela etapa do Kulen Vakufa.

Sinoć su u Martinu Brodu nastupali Nejra Karabegović, Faruk Pečenković, Zosko & Folk Fingersi, Mirza Malkoč i Dženan Rakić Džengiz.

Očekuje se da Una regata okupi desetine hiljada turista iz svih krajeva BiH, ali i drugih zemalja Evrope.

Podsjećamo, još prije dva dana su u revijalnom dijelu kajakaši se spustili iz Donje Suvaje, izvorišta Une, u Hrvatskoj do "Laćinog mosta" u Beglucima.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# BIHAĆ
# ŠTRBAČKI BUK
# UNA REGATA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.