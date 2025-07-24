Ambasador Turske u BiH posjetio Nermina Nikšića

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu u nastupnu posjetu novoimenovanog ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emina Aksekija.

Zadovoljstvo susreta

Premijer Nikšić izrazio je zadovoljstvo susretom, te naglasio značaj tradicionalno dobrih odnosa i posebnih veza koje postoje između naše zemlje i Turske. Istakao je opredjeljenje Vlade Federacije BiH da ti odnosi trebaju biti dodatno konkretizirani i prošireni, posebno u oblasti privredne saradnje.

Ambasador Akseki zahvalio je premijeru Nikšiću na prijemu, te istakao da trenutna privredna razmjena između dvije zemlje iznosi oko milijardu dolara, ali i da postoji značajan prostor za njeno povećanje.

Ambasador je posebno istakao da postoji motivacija turskih privrednika za nove investicije u našoj zemlji i dodao da je neophodno zajednički rješavati eventualne administrativne poteškoće koje se pojave. Izrazio je uvjerenje da bi uz određene mjere olakšavanja poslovanja moglo doći do rasta ulaganja, te naglasio da je to prioritet Ambasade Republike Turske u BiH.

Premijer Nikšić je ovom prilikom podsjetio na pozitivna iskustva iz svog prvog mandata i saradnju sa turskom kompanijom „Cengiz“ koja je 2011. godine prvi put došla u Bosnu i Hercegovinu i dala značajan infrastrukturni doprinos, te i danas izvodi ključne radove na izgradnji autoputeva kroz našu zemlju. Također je istakao veliku pomoć „Cengiza“ nakon poplava u oktobru prošle godine, izražavajući ponos na saradnju sa ovom kompanijom, ali i uvjerenje u njen nastavak.

Pozitivni primjeri

Kao pozitivne primjere turskih investicija u Federaciji BiH, premijer je naveo i zdravstvenu grupaciju „Medicana“, te kompaniju „Natron Hayat“ u Maglaju, naglasivši da je u tom pravcu potrebno nastaviti raditi. Istakao je ambasadoru Turske da svim ozbiljnim investitorima može prenijeti da će Ured premijera i Vlada Federacije BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, a s ciljem osiguranja realizacije investicijskih projekata, biti na raspolaganju za rješavanje administrativnih prepreka koje se pojavljuju u praksi. Također je istakao da postoji prostor za saradnju i u oblasti namjenske industrije, ali i u brojnim drugim sektorima.

Ambasador Akseki izrazio je zadovoljstvo zbog mogućnosti proširenja saradnje u svim oblastima, te naglasio interes Republike Turske, kako za infrastrukturne i industrijske projekte, tako i za obnovljive tehnologije, ali i za one u oblasti obrazovanja, zdravstva i kulture. Posebno je istakao značaj jačanja tradicionalno dobrih veza putem djelovanja turske agencije TIKA u našoj zemlji.

Sagovornici su se saglasili o važnosti jačanja prijateljskih odnosa između dvije zemlje na svim poljima, a posebno u ekonomskom smislu, te izrazili spremnost za stvaranje neophodnih uslova na unapređenju zajedničke saradnje, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.