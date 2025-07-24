Vlada HNŽ-a: Niz odluka, financijske potpore, projekti i prekogranična suradnja

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici održanoj u četvrtak usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Izmjene su donesene radi usklađivanja sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine te radi usklađivanja sa zakonima o besplatnoj pravnoj pomoći u drugim županijama. Prava korisnika značajno su proširena, pa će ubuduće pravo na besplatnu pravnu pomoć imati sva djeca, a ne samo djeca bez roditeljskog staranja, kao i osobe s invaliditetom u vezi s ostvarivanjem prava po osnovu invaliditeta.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša za sudjelovanje u projektu MAGIC (Modeli integriranog upravljanja za očuvanje obalne i morske bioraznolikosti) u partnerstvu s Parkom prirode Hutovo blato, u sklopu programa Interreg IPA ADRION 2021-2027.

Usvojena je i odluka o dodjeli 21.000 KM za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za tri nova korisnika. Također je prihvaćeno izvješće o radu zdravstvenih ustanova kojima je osnivač ili suosnivač HNŽ, te izvješće Koordinacijskog tijela za borbu protiv nasilja u obitelji, koje bilježi porast prijava nasilja.

Za obilježavanje Dječjeg tjedna u HNŽ-u odobreno je 70.000 KM za nabavku školskog pribora i drugih aktivnosti. Vlada je usvojila i programe utroška sredstava u iznosima od 200.000 KM za neprofitne organizacije, 800.000 KM za jačanje turističkih kapaciteta, te 135.000 KM za manifestacije iz turizma.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je odluka o raspodjeli 50.000 KM za poljoprivredne potpore lokalnim zajednicama, te izvješća o utrošku sredstava i stanju u lovstvu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, usvojeni su pravilnici o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje i o dodjeli pomoći za samozapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji, uključujući subvencioniranje kamata na stambene kredite.

Dano je i odobrenje za potpisivanje sporazuma o sufinanciranju zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida za 2025. godinu.