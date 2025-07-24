Zasjedalo Ekonomsko-socijalno vijeće Kantona Sarajevo: Tri ključna zakona na stolu

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za područje Kantona Sarajevo održalo je svoju 110. sjednicu, fokusirajući se na tri ključna nacrta zakona koji će uskoro biti razmatrani u Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

Zakoni o kojima se raspravljalo su: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, Nacrt zakona o dualnom obrazovanju i Nacrt zakona o podršci ulaganjima od strateškog značaja za privredu Kantona Sarajevo.

Predstavnici Ministarstva privrede KS predstavili su izmjene Zakona o turizmu, ističući da je turizam najbrže rastuća privredna grana u Kantonu.

Naglašeno je da novi zakon značajno poboljšava regulativu u ovoj oblasti. Iako je primijećen pozitivan trend u turizmu, Vijeće je zaključilo da su potrebna daljnja poboljšanja zakonskih okvira, pri čemu se neki nedostaci ne mogu riješiti bez uključenja viših nivoa vlasti.

Posebna pažnja posvećena je Nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, o kojem se vodila duga i iscrpna rasprava. U diskusiji su aktivno učestvovali predstavnici poslodavaca i sindikata, posebno sindikata u obrazovanju.

Svi članovi Vijeća, odnosno svi socijalni partneri, dali su brojne prijedloge i sugestije za poboljšanje nacrta zakona, s ciljem lakše primjene u praksi. Zaključeno je da je riječ o reformskom zakonu koji će značajno utjecati kako na obrazovni sistem, tako i na tržište rada u Kantonu Sarajevo. Zbog važnosti zakona, Vlada, sindikati i poslodavci će dostaviti svoje mišljenje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Nacrt zakona o podršci ulaganjima od strateškog značaja za privredu Kantona Sarajevo također je bio tema rasprave, a poslodavci su istakli njegovu posebnu važnost. Vijeće je podržalo ovaj zakon, a svaki od socijalnih partnera može dostaviti svoje mišljenje.

Kako ističu iz ESV-a, i ova sjednica potvrđuje kontinuirani dijalog i saradnju između Vlade, poslodavaca i sindikata u Kantonu Sarajevo s ciljem unapređenja privrednog i socijalnog ambijenta.