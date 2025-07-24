SIPA u Bijeljini uhapsila osumnjičenog za postavljanje GPS uređaja ispod vozila tužioca Džermina Pašića

Pripadnici SIPA-e danas su u Bijeljini uhapsili jednu osobu koja se može dovesti u vezu s postavljanjem GPS uređaja ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića.

Jelena Miovčić portparol SIPA- e potvrdila je za portal “Avaza” da je jedna osoba uhapšena u Bijeljini.

- Mogu vam jedino potvrditi da mi jesmo danas postupali po naredbi Tužilaštva i da smo na području Bijeljine lišili jednu osobu koja se može dovesti u vezu s predmetnim slučajem tužioca Pašića - navela je za “Avaz” Miovčić.

Prema nezvaničnim informacijama u Bijeljini je uhapšen Stojan Vasiljević.