SIPA u Bijeljini uhapsila osumnjičenog za postavljanje GPS uređaja ispod vozila tužioca Džermina Pašića

Po naredbi Tužilaštva BiH SIPA je danas postupala u Bijeljini

Džermin Pašić.

Piše: Borka Cerić

24.7.2025

Pripadnici SIPA-e danas su u Bijeljini uhapsili jednu osobu koja se može dovesti u vezu s postavljanjem GPS uređaja ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića.

Jelena Miovčić portparol SIPA- e potvrdila je za portal “Avaza” da je jedna osoba uhapšena u Bijeljini.

- Mogu vam jedino potvrditi da mi jesmo danas postupali po naredbi Tužilaštva i da smo na području Bijeljine lišili jednu osobu koja se može dovesti u vezu s predmetnim slučajem tužioca Pašića - navela je za “Avaz” Miovčić.

Prema nezvaničnim informacijama u Bijeljini je uhapšen Stojan Vasiljević.

GPS uređaj pronađen 3. jula ispod automobila državnog tužioca Džermina Pašića, te je poslat na vještačenje Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja. Tada su evakuirani uposlenici, a i izvršen je KDZ pregled prostorija.

Nakon što je utvrđeno da se radi o uređaju za praćenje, o svemu je zvanično obaviješteno Tužilaštvo BiH kako bi se istražile sve okolnosti ovog incidenta.


