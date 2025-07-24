Ambasada SAD-a u BiH: Ako želite vizu, društvene mreže moraju biti podešene na javni pristup

E. A.

24.7.2025

Jedan od uslova da bi dobili vizu za Sjedinjene Američke Države je i javni pristup vašim društvenim mrežama.

Upravo bi to mogao biti jedan od zaključaka nove objave State Departmenta koji je podijelila i Američka ambasada u Sarajevu putem društvenih mreža.

Kako je navedeno, State Department je "posvećen zaštiti naše nacije i naših građana podržavajući najviše standarde nacionalne sigurnosti i javne sigurnosti kroz naš proces izdavanja viza".

- Američka viza je privilegija, a ne pravo - poručili su.

Također, u objavi na društvenim mrežama, navode da koriste sve dostupne informacije u pregledu i provjeri za vizu kako bi se identifikovali podnosioci zahtjeva za vizu koji su neprihvatljivi u Americi, uključujući one koji predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a.

- Prema novim smjernicama, mi ćemo provesti sveobuhvatnu i temeljitu provjeru, uključujući prisustvo na mreži svih kandidata za studente i posjetitelje na razmjeni u F, M i J neimigrantskim klasifikacijama. Kako bi se olakšala ova provjera, svi podnosioci zahtjeva za neimigrantske vize F, M i J bit će upućeni da prilagode postavke privatnosti na svim svojim profilima na društvenim mrežama na "javne" - navodi se.

Poručuju kako će njihove službe nastaviti sa zakazivanjem zahtjeva te da bi kandidati trebali provjeriti dostupnost termina na web stranici relevantne ambasade ili konzulata.

- Svako donošenje odluke o vizama je odluka o nacionalnoj sigurnosti. Sjedinjene Američke Države moraju biti budne tokom procesa izdavanja vize kako bi osigurale da oni, koji se prijavljuju za prijem u Ameriku, nemaju namjeru da naškode Amerikancima i našim nacionalnim interesima, te da svi podnosioci zahtjeva vjerodostojno potvrde svoju podobnost za traženu vizu, uključujući i da namjeravaju da se uključe u aktivnosti u skladu sa uslovima za njihov prijem - navodi se u saopćenju.

# BIH
# AMBASADA SAD
