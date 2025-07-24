Otkazana sjednica Nezavisnog odbora PS BiH: Nije bilo rasprave o Darku Ćulumu

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije održao najavljenu hitnu sjednicu zbog nedostatka kvoruma, te samim tim nije raspravljano o situaciji vezanoj za direktora Državne agencije za istragu i zaštite Darka Ćuluma.

Od osam članova ovog odbora, na sjednicu se odazvalo šestero, a jedan od članova je dostavio opravdanje za svoj izostanak.

Ovaj odbor je trebao raspravljati o povlačenju zahtjeva za razrješenje kojeg je podnio Ćulum.

Ćulum je u martu ove godine podnio Vijeću ministara BiH zahtjev za razrješenje nakon što je predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik pozvao Srbe da napuste državne institucije.

Međutim, Ćulumova ostavka nikada nije formalno prihvaćena, te je on ostao, barem na papiru, direktor SIPA-e, iako se od marta nije pojavio na poslu.

Nekoliko dana nakon što je Dodik otišao u Sarajevo kako bi dao izjavu Tužilaštvu BiH i kada mu je ukinuta centralna potjernica, Ćulum se odlučio vratiti na posao i poslati povlačenje zahtjeva za razrješenje, koji nikada nije prihvaćen.

Imenovanje ili razrješenje direktora je u nadležnosti Vijeća ministara BiH.