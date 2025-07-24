Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu protiv ratnog zločinca koji mu je prijetio

Ovo je direktan napad na povratničku zajednicu i pokušaj gušenja svakog otpora fašizmu, dodao je

Ćamil Duraković. Anadolija

E. A.

24.7.2025

Potpredsjednik entiteta RS Ćamil Duraković je na svom Facebook profilu otkrio da je podnio krivičnu prijavu protiv Aleksandra Knjeginjića, koji je prijetio Bošnjacima iz ovog entiteta.

- Danas sam podnio krivičnu prijavu protiv ratnog zločinca Aleksandra Knjeginjića koji je putem društvene mreže Facebook, vođen dubokom mržnjom, nacionalizmom i fašističkom ideologijom, uputio direktne prijetnje meni, kao potpredsjedniku entiteta Republika Srpska iz reda bošnjačkog naroda te jednom od uposlenika mog Kabineta, bivšem logorašu, istinskom patrioti i dugogodišnjem aktivisti za prava Bošnjaka u ovom entitetu - napisao je Duraković.

Dodao je da Knjeginjić "nije samo neko ko širi govor mržnje i ugrožava sigurnost žrtava", već i "ratni zločinac koji je u martu 1994. godine, zajedno sa trojicom saučesnika srpske nacionalnosti, učestvovao u svirepom ubistvu starijeg i nemoćnog bračnog para bošnjačke nacionalnosti."

- Umjesto da kao takav bude izolovan iz društva, kao opasnost po civilizacijske vrijednosti i sigurnost svih građana, Knjeginjić danas slobodno hoda i djeluje, kao neka vrsta seoskog kabadahije, kojeg aktuelna vlast ne samo da ne sankcioniše, već mu ćutanjem, pasivnošću i atmosferom nekažnjivosti, daje prećutnu podršku - napisao je potpredsjednik RS-a.

Kaže i da prijetnje nisu usmjerene samo prema njemu.

- One su simbol sve agresivnije klime linča, prijetnji i zastrašivanja koja se svakodnevno sve više obrušava na povratnike, na manjinske narode, na one koji se usuđuju da govore o pravdi, istini i miru. Ovo je direktan napad na povratničku zajednicu i pokušaj gušenja svakog otpora fašizmu - dodao je.

Ističe i da je ovaj ratni zločinac "oličenje nepravde, sramote i moralnog posrnuća društva koje ga toleriše, a institucije koje ga ne procesuiraju postaju njegov saučesnik."

- Pozivam Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo entiteta Republika Srpska, OHR, OSCE, Delegaciju EU, te sve relevantne domaće i međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava da hitno reaguju – ne radi mene, već radi osnovnog principa sigurnosti, ljudskog dostojanstva i opstanka povratnika u entitetu Republika Srpska - napisao je Ćamil Duraković.
# ĆAMIL DURAKOVIĆ
