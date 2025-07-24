Kuprešaković i Trubi potpisali ugovor o donaciji za "plavu" granicu u Neumu

Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kuprešaković i regionalni ataše za borbu protiv terorizma Ministarstva pravde SAD-a – ICITAP Tyler Truby potpisali su u četvrtak u Neumu Ugovor o donaciji za rekonstrukciju pristaništa za plovila koje se koristi kao privremeni granični prijelaz.
Kako je saopćeno iz Granične policije BiH, tokom susreta razgovarano je o aktivnostima koje ta policijska agencija provodi u borbi protiv nezakonitih migracija, prekograničnog kriminala i terorizma, kao i o budućim projektima u suradnji s Vladom SAD-a.
Zahvala na donaciji
Kuprešaković je zahvalio na donaciji i naglasio značaj dugogodišnje podrške SAD-a Graničnoj policiji BiH, ističući da je ukupna vrijednost dosadašnjih donacija u specijalističkoj opremi veća od 16 milijuna KM.
- Nedavno donirani patrolni čamac već je u funkciji i raspoređen u Jedinici za podršku i kontrolu Terenskog ureda Jug u Čapljini. Time su dodatno unaprijeđeni kapaciteti Granične policije BiH u nadzoru "plave" granice - kazao je Kuprešaković.
Reagionalni ataše
Tajler Trubi (Tyler Truby), regionalni ataše za borbu protiv terorizma u Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu naglasio je kako Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina dijele zajedničke ciljeve u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i drugih sigurnosnih prijetnji.
Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak unaprjeđenja bilateralne suradnje, a jedna od tema bila je i planirana izgradnja stalnog graničnog prijelaza na “plavoj” granici u Neumu.