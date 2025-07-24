Video / Bakir Krajinović za "Avaz": Sutra crveno upozorenje, temperature u BiH dostižu rekordne vrijednosti

Bosnu i Hercegovinu je zahvatio izuzetni toplotni val, a za petak je izdato crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura koje se kreću između 38 i 42 stepena, dok se na jugu zemlje očekuju još i više vrijednosti.

Kako je za portal "Avaza" izjavio Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda, riječ je o ekstremnim uslovima koji pogađaju sve stanovnike BiH.

- Atmosfera u BiH je retalivno stabilna u pogledu padavina, dok je temperaturni režim izrazito ekstreman i pogađa sve stanovnike naše zemlje. U takvim uslovima temperature zraka su izuzetno visoke, čak i do ekstremnih granica, zbog čega je na snazi crveno upozorenje za sutra - kazao je Krajinović.

Rekordne temperature

Krajinović najavljuje da će temperature u petak dostići između 38 i 42 stepena, dok se na jugu zemlje očekuju i više vrijednosti, blizu historijskih rekorda.

- U petak očekujemo vrijednosti temperatura između 38 i 42 stepena, a na jugu naše zemlje i par stepeni više. Takve vrijednosti temperatura zraka su približne onim rekordnim. Napomenimo da su rekordi u Bosni i Hercegovini za veće gradove između 41 i 46 stepeni Celzijusa. Apsolutni rekord za BiH izmjeren je davne 1901. godine u Mostaru i iznosio je 46,2 stepena - istakao je Krajinović.

Stižu padavine

Prvo osvježenje stiže u subotu poslijepodne, kada se očekuje dolazak nestabilnog vremena praćenog padavinama.

- Padavine se očekuju u noći sa subote na nedjelju i donose opadanje temperature zraka. A niže temperature zadržat će se od nedjelje pa do kraja iduće sedmice. Jutarnje vrijednosti će iznositi između 10 i 15, a one maksimalne između 25 i 30 stepeni. S tim da će iduća sedmica biti puno nestabilnija u odnosu na ovu, te količina padavina koju očekujemo sredinom sedmice dosta su velike i visoke, tako da moramo obratiti pažnju na taj rizik - rekao je Krajinović.

Crveno upozorenje

Zbog ozbiljnosti situacije, građanima se savjetuje da u petak, tokom najtoplijeg dana, izbjegavaju boravak na otvorenom između 11 i 17 sati.

- Trenutno je na snazi crveno upozorenje, zbog ekstremno visokih temperatura zraka, koje mogu prelaziti i one rekordne vrijednosti. Moramo biti oprezni tokom sutrašnjeg dana na sve oko sebe, izbjegavati boravak na otvorenom, između 11-17 sati, obzirom da je to najrizičniji period u toku dana za naše zdralje - zaključio je Krajinović.