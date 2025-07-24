Ćutahija: Najveći problem za EU put BiH nije Dodik, ova država nije u stanju da se sama za sebe brine

U večerašnjem izdanju emisije „Crvena olovka“ gost je politički analitičar i direktor Vanjskopolitičke inicijative BiH, Haris Ćutahija.

On je komentarisao odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koja se odnosi na integritet izbornog procesa i izmirenje duga u predmetu “Viaduct”.

- Bilo je očekivano da se tako nešto desi jer ova država nije u stanju da se sama o sebi brine – kazao je Ćutahija.

On je pozdravio uvođenje novih tehnologija u izborni proces, kazavši da su izborne krađe nedopustive ako želimo nastaviti evropski put. Ipak, dodaje da su izmjene Izbornog zakona nužne.

- Iako većina javnosti misli da je najveći problem u implementaciji reformi na EU putu, nije Dodik nego upravo Čović i ovakav HDZ koji on vodi. Oni već godinama blokiraju i uslovljavaju napredak na evropskom putu ove države izbornim zakonom koji je po njihovoj mjeri. Nije uopšte stvar u tome da Hrvati biraju člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda nego da HDZ glasači biraju – objašnjava Ćutahija.

Dodaje da Čovićev izborni zakon nije po mjeri Evropske unije, presuda Suda za ljudska prava i preporuka Venecijanske komisije.

Komentarišući političku krizu i blokade institucija Ćutahija ističe da će ovakvo stanje sigurno potrajati.

- Nije realno očekivati smjenu SNSD kadrova. Ova totalna politička blokada je nešto sa čime ćemo se nositi vjerovatno do implementacije izbornih rezultata, što znači ući ćemo u godinu poslije izbora – izjavio je Ćutahija.