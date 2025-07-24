Susret Bećirović i Hidalgo: Podrška Pariza sjećanju na žrtve Srebrenice

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s gradonačelnicom Pariza Ane Hidalgo (Anne) kojoj je zahvalio na kontinuiranoj podršci grada Pariza i njenom ličnom angažmanu u izgradnji Spomenika žrtvama genocida u Srebrenici na groblju Père Lachaise, ističući da taj spomenik simbolizira borbu za istinu, pravdu i sjećanje na žrtve genocida.

Bećirović je posebno naglasio da su nakon Drugog svjetskog rata sudovi UN-a presudili da su počinjena dva genocida - u Ruandi i Bosni i Hercegovini (u i oko Srebrenice), te da sve države članice UN-a imaju obavezu da poštuju pravosnažne presude sudova UN-a.

Bećirović je istakao da Pariz, kao jedan od svjetskih centara i sjedište brojnih važnih međunarodnih organizacija, ima posebnu ulogu u očuvanju kulture sjećanja i borbi protiv historijskog revizionizma.

Zahvalio je gradskoj upravi predvođenoj gradonačelnicom Hidalgo na prepoznavanju važnosti sjećanja na genocid nad Bošnjacima.

Sagovornici su konstatirali da se u Parizu i Republici Francuskoj nalazi izuzetno dobro integrisana bh. dijaspora, koja aktivno doprinosi životu francuske prijestolnice. Dijaspora je dodatni most povezivanja dvije prijateljske države.

Gradonačelnica Hidalgo potvrdila je posvećenost Pariza promoviranju univerzalnih vrijednosti mira, tolerancije i poštivanja ljudskih prava, te istakla da joj je čast što je Spomenik žrtvama genocida u Srebrenici sagrađen u Parizu.

Bećirović i Hidalgo razgovarali su i o mogućnostima daljnje saradnje Sarajeva i Pariza, što uključuje kulturne i obrazovne projekte koji će dodatno ojačati veze Bosne i Hercegovine i Republike Francuske, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.