Sindikat SIPA-e: Nikakvo povećanje Vijeće ministara BiH danas nije usvojilo

Predsjednik Sindikata SIPA, Edin Kahrimanović, oglasio se povodom današnje odluke Vijeća ministara BiH o visini osnovice i visini regresa za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, koju su, prema Zakonu o platama i naknadama, bili dužni usvojiti do 30. juna tekuće godine.

Kako navodi Kahrimanović, usvojena osnovica je u skladu s Kolektivnim ugovorom, bez dodatnih povećanja, te stoga ova odluka “nije nikakva nova vijest”. Upozorio je i na mogući scenarij u kojem se budžet za 2026. godinu ne usvoji na vrijeme, što bi, kako tvrdi, omogućilo da sredstva ostanu u budžetskoj rezervi i budu potrošena netransparentno:

- Opet da napomenem: ako nema budžeta za 2026., sva razlika koja se ne isplati ostaje u budžetskoj rezervi i krčmi se od tih istih koji su danas usvojili 'povećanje' – a možda je to i cilj!”, poručio je.

Kahrimanović ističe da se ovakvim potezima planira veći budžet bez stvarne namjere da se isti i usvoji, čime se omogućava da “više našeg novca ostane u budžetskoj rezervi da se dijeli podobnim udruženjima”.

Zastoj u vezi budžeta

U svom obraćanju osvrnuo se i na aktuelni zastoj u vezi sa usvajanjem budžeta za 2025. godinu, koji je, prema njegovim riječima, rezultat prebacivanja odgovornosti između Predsjedništva BiH i Ministarstva finansija i trezora te Vijeća ministara:

- Nažalost, opet slušamo prepucavanja u vezi s budžetom za 2025. godinu – da nešto treba da uradi Predsjedništvo, a prethodno nam je Predsjedništvo reklo da je to do Ministarstva finansija i trezora i do Vijeća ministara, koji nisu postupili po datim pismenim uputama.

Nazvavši cijelu situaciju “velikim cirkusom”, Kahrimanović je oštro kritikovao sve aktere u vlasti:

"Nas ne interesuje više ko je kriv – krivi ste svi vi koji sjedite u institucijama i odlučujete o našim sudbinama. Ali nije vas ni briga – vaše plate svakako ostaju iste pa vam se i ne žuri. Imate dovoljno službenog goriva, troškova reprezentacije, smještaja i odvojenog života. Sramota – 23.000 zaposlenih, što čini skoro 100.000 građana ove države, ugrožavate svojim neradom!”

Poziv nadležnim

Na kraju, Kahrimanović je uputio i javan poziv Javnom servisu BHT 1 da organizuje emisiju u kojoj bi se o ovom pitanju razgovaralo otvoreno i pred kamerama, uz prisustvo ključnih institucija i sindikalnih predstavnika:

- Pozivamo BHT 1 da organizuje emisiju i pozove nadležne – članove Predsjedništva, predsjedavajuću i zamjenike predsjedavajuće Vijeća ministara, ministra finansija i trezora i predstavnike reprezentativnih sindikata na nivou institucija BiH, pa da oči u oči pred kamerama razgovaramo o problemu budžeta. Pojedinačni sastanci su davno izgubili smisao – još uvijek nismo dobili dva ista odgovora zašto nemamo budžet za 2025. godinu - stoji u saopćenju.