Džemal Hadžiabdić, jedan od najboljih fudbalera Veleža svih vremena, slavi 72. rođendan

Na današnji dan 1953. godine, u Mostaru je rođen Džemal Hadžiabdić, jedan od najboljih fudbalera Veleža svih vremena. Svoje prve fudbalske korake je napravio s ekipom u popularnim mahalama, a onda slijede pioniri Veleža i sve ostale omladinske selekcije.

Za prvi tim Veleža odigrao je prvu utakmicu u Mostaru 1971. godine protiv banjalučkog Borca, a dres Veleža je nosio punih deset godina. U tom periodu je odigrao više od 400 utakmica, igrajući s Bajevićem, Marićem, Vladićem, Topićem, Vukojom, Vahidom i Salemom Halilhodžićem, Kanom Čolićem, Borom Primorcem, Peceljem, Vukojom, Cekom Ledićem, Kvesićem, Bracom Glavovićem, Aleksandrom Ristićem. Ta generacija nije bila prvak, ali je ostala upamćena kao jedna od najvećih Veležovih, ona koja je igrala najljepši fudbal u bivšoj SFR Jugoslaviji.

Popularni Čorba

U dresu reprezentacije SFR Jugoslavije debitovao je u Zagrebu, 26. septembra 1974. godine, protiv selekcije Italije. Za Jugoslaviju je odigrao 21 utakmicu, ali nije igrao na SP 1974. godine zbog povrede.

Popularni Čorba je otišao u Swansea City 1981. godine. S ovom ekipom je stigao do Division One, danas Premiershipa. Na klupi je sjedio Toshak, a na terenu su gospodarili Hadžiabdić, Rajković, Stevenson, Griffiths, Curtis, Evans, James. Swansea je deset kola bio prvi, na kraju je završio kao šesti, ali je idila trajala još jednu sezonu.

Po završetku igračke karijere, Džemal je kao trener počeo u Veležu. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu otišao je u Katar, gdje je bio selektor reprezentacije kojoj je malo nedostajalo da se plasira na Svjetsko prvenstvo.