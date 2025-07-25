Pojačan saobraćaj pred vikend: Gužve prema granicama, radovi na brojnim cestama

Vikend donosi povećan intenzitet saobraćaja širom Bosne i Hercegovine, posebno na prilazima većim gradovima, putevima ka turističkim destinacijama i na graničnim prelazima. Iz BIHAMK-a upozoravaju da se na prelazima s Hrvatskom i Crnom Gorom očekuju najduža zadržavanja, dok su na ostalim prelazima trenutno zastoji od 15 do 30 minuta.

Pojačan je promet vozila na ulazu u zemlju, posebno na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška i Brod. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 5 tona zabranjen saobraćaj na prelazu Karakaj kod Zvornika. Teretna vozila se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, a autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretnjacima je prelazak na Šepku dozvoljen od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, a vikendom samo u noćnom terminu.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog visokih dnevnih temperatura koje mogu uticati na koncentraciju. Planiranje putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima preporučuje se kao sigurnija opcija.

Trenutno su aktivni radovi na dionici autoceste Podlugovi – Sarajevo sjever, te na magistralnim putevima Prozor – Jablanica, Zenica – Žepče (Topčić Polje), Ustikolina – Goražde (Mravinjac), Sarajevo – Pale i Vrhpolje – Ključ.

U Tuzli, do 26. jula, svake noći od 23 do 5 sati, izvode se radovi na sanaciji rasvjete na dionici od kružne raskrsnice Siporex do petlje Šićki Brod, zbog čega je u funkciji samo jedna traka i saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog klizišta, posebno se izdvajaju magistralne ceste Dobro Polje – Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko – Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).