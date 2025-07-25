Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UPOZORENJE

U BiH na snazi crveni meteoalarm: Temperature dosežu i do 41 stepen

Potrebno je poduzmite mjere opreza i pratiti aktuelnu prognozu vremena i savjete ovlaštenih organa

Preporučuje se obustava aktivnosti na otvorenom. Facebook

FENA

25.7.2025

Federalni hidrometeorološki zavoda izdao je za danas crveno upozorenje zbog visokih temperatura zraka.

Zbog visokih temperatura zraka mogući su zdravstveni rizici posebno za starije osobe i vrlo mlade osobe.

Potrebno je poduzmite mjere opreza i pratiti aktuelnu prognozu vremena i savjete ovlaštenih organa. Preporučuje se obustava aktivnosti na otvorenom.

U Bosni i Hercegovini danas će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 35 do 41 stepen, saopćeno je iz FHMZ-a. 

# VRUĆINE
# FHMZ
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.