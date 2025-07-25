POSLALI HELIKOPTER

Požar u Prozor-Rami i dalje aktivan, OS BiH angažirane u gašenju iz zraka

Gori crnogorična šuma i širi se velikom brzinom prema Kolivretu

FENA

25.7.2025

Požar na području Podbora u općini Prozor-Rama i dalje je aktivan, a stanje na požarištu jutros je bez većih promjena, gori crnogorična šuma i širi se velikom brzinom prema Kolivretu, priopćeno je iz Operativnog centara civilne zaštite HNK-a.

U četvrtak u 19 sati upućen je zahtjev za pomoć Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS BiH), te za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka.

Stanje na požarištu jutros je ostalo bez većih promjena, a požar je i dalje aktivan.

U 7 sati, helikopter OS BiH započeo je s gašenjem požara i do 8 sati izveo šest letova, navodi se u priopćenju. 

# POŽAR
# HNK
# PROZOR-RAMA
