Požar u Prozor-Rami i dalje aktivan, OS BiH angažirane u gašenju iz zraka

Požar na području Podbora u općini Prozor-Rama i dalje je aktivan, a stanje na požarištu jutros je bez većih promjena, gori crnogorična šuma i širi se velikom brzinom prema Kolivretu, priopćeno je iz Operativnog centara civilne zaštite HNK-a.

U četvrtak u 19 sati upućen je zahtjev za pomoć Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS BiH), te za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka.

U 7 sati, helikopter OS BiH započeo je s gašenjem požara i do 8 sati izveo šest letova, navodi se u priopćenju.