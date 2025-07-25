Najčitajniji svjetski magazin o putovanjima preporučio Sarajevo za odmor

Jedan od najprestižnijih medija u svijetu, magazin „National Geographic Traveller“, objavio je priču o Sarajevu. Pod naslovom „Od drevnih bazara do olimpijskih staza – zašto bi Sarajevo trebalo biti vaša naredna evropska destinacija za odmor“, najčitajniji svjetski magazin o putovanjima svojim čitaocima preporučuje Sarajevo kao TOP destinaciju. Donosimo cijeli tekst „National Geographic Travellera“: Sarajevo je oduvijek bilo raskršće civilizacija, od Rimljana i Ilira do Osmanlija i Habsburgovaca. Taj kosmopolitski duh i danas je živ zahvaljujući velikoj etničkoj i vjerskoj raznolikosti grada. Međutim, posjetioce ne privlači samo ova jedinstvena kulturna mješavina. Poput svojih susjeda Hrvatske, Srbije i Crne Gore, i Bosna i Hercegovina je postala popularna destinacija za pristupačna, ali sadržajna putovanja. Od kulturnih festivala do živopisnih pijaca, donosimo vam pet doživljaja u Sarajevu – pobjedniku glasanja čitalaca National Geographic-a za „Best of the World 2025“ odnosno najbolju svjetsku destinaciju za posjetiti u 2025. godini – koji ga čine savršenim evropskim odredištem. Divite se stoljetnoj arhitekturi Iako su pojedini dijelovi Sarajeva prihvatili savremeni dizajn, osmanska, habsburška i jugoslovenska arhitektura i dalje krase gradske ulice. Građevine iz različitih epoha često se nalaze jedna uz drugu, kao simboli dugotrajnih uticaja Istoka i Zapada. Najbolji primjer toga je Gazi Husrev-begova džamija u ulici Sarači, koja vodi ka Baščaršiji. Završena 1530. godine, džamija spaja osmansko-islamsku i austrougarsku arhitekturu, s kupolom i vitkim kamenim munarama koje se uzdižu iznad horizonta.

Faksimil teksta u utjecajnom listu . Visit Sarajevo Faksimil teksta u utjecajnom listu . Visit Sarajevo

S druge strane, Stara pravoslavna crkva iz 18. stoljeća najstarije je hrišćansko bogomoljsko mjesto u gradu, s pozlaćenim zidovima i muzejem u susjedstvu u kojem se čuva više od 700 vjerskih artefakata. Većina Sarajlija su muslimani, ali grad odavno njeguje suživot različitih vjera. To se ogleda i u brojnim bogomoljama, poput neogotičke Katedrale Srca Isusova iz 1880-ih i sarajevske sinagoge iz 1902. godine, građene u maurskom stilu. Tu je i Vijećnica, građevina koja se ističe maurskim elementima poput potkovastih lukova, islamskih pločica i karakterističnh prugastih zidova. Pažljiviji posjetitelji primijetit će i austrougarske detalje, poput vitraža i mramornih stepenica. Istražite planinarske staze Sarajevo se nalazi u srcu Dinarskih Alpa, koji razdvajaju Balkansko poluostrvo od Jadranskog mora. Grad je idealna polazna tačka za šetnje po planinama. Jedna od lakših staza vodi kroz historijski dio Jekovac do Žute tabije, osmanske utvrde iz 1739. godine, s koje se pruža prekrasan pogled na sarajevsku panoramu pri zalasku sunca. Za one željne većih izazova, tu je uspon na vrh Trebevića (1.628 metara), koji se može savladati pješke ili žičarom. Pješačenje traje oko sedam i po sati i vodi kroz borove šume pored stare, grafitima ukrašene bob staze iz Zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Više od 40 godina kasnije, olimpijski duh i dalje živi; skijaši i borderi zimi posjećuju Jahorinu i Bjelašnicu. Oni koji žele istražiti okolicu Sarajeva mogu posjetiti vodopad Skakavac, udaljen manje od sat vremena od centra, izvor Vrelo Bosne u podnožju Igmana ili pećinski kompleks Bijambare. Izgubite se u živopisnim bazarima Baščaršija je najveće i najstarije trgovačko središte Sarajeva, koje već gotovo šest stoljeća privlači trgovce i znatiželjnike. Ovaj labirint kaldrmisanih uličica pun je tezgi, zanatskih radionica i terasa kafića. Tu se mogu pronaći rukotvorine i suveniri, od ručno kovanih setova za kafu do filigranskog nakita. Kafu su Osmanlije donijele u ove krajeve prije otprilike 500 godina, a neke od najboljih bosanskih kafa možete popiti upravo u tradicionalnim kafanama na Baščaršiji. Posmatrajte kako se kafa kuha u bakrenoj džezvi, sličnoj onoj iz turske tradicije. Gorki napitak savršeno se slaže s rahat lokumom, kolačem od ružine vodice ili narančinog cvijeta. Uživajući u kafi, posjetitelji mogu doživjeti pojam ćejfa – temeljne vrijednosti bosanske kulture, slične švedskom konceptu fika, koji podrazumijeva usporavanje tempa kako bi se uživalo u jednostavnim životnim trenucima. Probajte tradicionalna bosanska jela Bosanska kuhinja, s roštiljem, jogurtom i svježim začinima, podsjeća na tursku i bliskoistočnu. Međutim, od ulične hrane do fine kuhinje, sve je prožeto slavenskim i istočnoevropskim utjecajima. Za pravi doživljaj Sarajeva, posjetite ćevabdžinicu ili buregdžinicu, gdje se služi burek – pita od mesa i druge pite od sira ili povrća.

Sarajevo je oduvijek bilo raskršće civilizacija . Visit Sarajevo Sarajevo je oduvijek bilo raskršće civilizacija . Visit Sarajevo