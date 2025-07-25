Kako platiti naknade za 32.500 kvadratnih metara: Za vojne stanove FBiH mora isplatiti milione

- Suština je da bi se ovim zakonom i obeštećenjem od FBiH, uslovno riješio samo mali broj vlasnika stanova koji su bez njih ostali. To bi FBiH koštalo nekoliko desetina miliona KM. Sveobuhvatno rješenje problema podrazumijeva vraćanje imovine, koja je još u SFRJ nacionalizovana stvarnim vlasnicima, uz obezbjeđenje odštete nosiocima stanarskih prava i koštalo bi više od 1,5 milijardi KM. Na ovakvom, sveobuhvatnom, rješenju insistiraju, prije svih, vjerske zajednice i crkve – kazao je “Avazu” predsjedavajući Predstavničkog doma PFBiH Dragan Mioković.

Radi se o stanovima čiji su vlasnici bili uglavnom oficiri bivše JNA, kojima u skladu s presudama Ustavnog suda FBiH, Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, FBiH mora isplatiti pravične naknade.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije usvojio izmjene Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koje se, između ostalog, odnose i na isplatu naknada korisnicima 648 vojnih stanova, ukupne površine 32.500 kvadratnih metara.

Zakonom koji nije dobio podršku predložen je iznos naknade od 1.000 KM po kvadratnom metru stana, umanjen za godišnju amortizaciju od jedan posto, što bi ukupno iznosilo 16,3 miliona KM.

Kako je na sjednici pojasnio federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić, Evropski sud za ljudska prava je u više predmeta, uključujući „Đokić protiv BiH“, „Mago i drugi protiv BiH“, „Apostorovski i drugi protiv BiH“,„Ranko Prodanović“ i „Ljubinko Todorović protiv BiH“, dao smjernice o visini pravične naknade. U nekim slučajevima prihvaćena je vansudska nagodba s iznosom od 1.000 KM po kvadratnom metru, dok je u drugim presudama Sud dosudio niže iznose.

Sudska praksa

S druge strane, u nedostatku jasnih zakonskih rješenja, sudovi u FBiH presuđivali su iznose po tržišnim vrijednostima.

U obrazloženju je navedeno da bi se, ako se ne bi usvojilo predloženo rješenje, s nastavkom sudske prakse i utvrđivanja iznosa naknada po tržišnim vrijednostima od 3.000 KM po kvadratnom metru stana, FBiH suočila s potraživanjima od najmanje 98 miliona KM.

Šta je sa zakonom o restituciji

U međuvremenu, Rijaset IZ u BiH izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog toga što se, predloženim izmjenama, ponovo zanemaruje činjenica da je veliki broj ovih stanova izgrađen na vakufskom zemljištu ili su sami objekti bili vakufska imovina, a da vakufima nije isplaćena nikakva naknada, iako su ti stanovi već u vlasništvu drugih lica.

- Pitanje pravične nadoknade za otuđenu vakufsku imovinu ostaje potpuno neriješeno. Kao izgovor, institucije se i dalje pozivaju na buduće donošenje zakona o restituciji, iako je jasno da takav zakon nije ni u pripremi – navode iz Rijaseta.

Naknada vakufima

- Rijaset IZ u BiH poziva sve političke subjekte i institucije vlasti u FBiH da bez odgađanja stave na dnevni red Doma naroda usvojeni prijedlog izmjena Zakona o prodaji stanova, koji predviđa pravičnu naknadu vakufima, te da se to pitanje riješi nezavisno od zakona o restituciji, jer ni nosioci stanarskih prava nisu čekali donošenje tog zakona da bi ostvarili pravo na otkup stanova – saopćeno je.