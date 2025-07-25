HSP BiH podsjeća na masakr u Briševu: Najmasovniji zločin nad Hrvatima u BiH još uvijek bez pravde

Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine oglasila se povodom godišnjice masakra u selu Briševo kod Prijedora, koji su 24. i 25. jula 1992. počinile srpske vojne i paravojne formacije, ističući da se radi o najmasovnijem pojedinačnom zločinu nad Hrvatima tokom rata u BiH.

U saopćenju se podsjeća da je u tom zločinu ubijeno najmanje 67 Hrvata, a da su preživjeli prošli kroz torture, logore i poniženja.

- Selo koje je tada brojalo oko 400 stanovnika bilo je mjesto zajedništva, molitve i ponosa, a danas je pusto i zaboravljeno - naveli su iz HSP-a BiH.

Stranka ističe da do danas niko nije odgovarao za ovaj zločin, koji, kako poručuju, "nije iz zaboravljene prošlosti, već živa rana duboko utisnuta u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda".

- Njihova nevina krv zavjet je nama živima, da nikad ne zaboravimo ko smo, šta smo i koliko nas je stajala sloboda - navodi se u saopćenju u kojem HSP BiH traži pravdu i poziva na istinu, te ističe da se borba za dostojanstvo Hrvata u BiH mora nastaviti.

- Neka Briševo živi u našoj memoriji kao sveta zemlja na kojoj je prolivena nevina hrvatska krv i neka nas vodi ka izgradnji pravednijeg i ujedinjenijeg društva koje više nikada neće dopustiti da se ponovi ono što se dogodilo u julu 1992. godine - zaključuje se.