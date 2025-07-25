Konaković sutra putuje u Istanbul na ministarski sastanak

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sutra će boraviti u Istanbulu gdje će učestvovati na ministarskom sastanku zemalja regije pod nazivom „Platforma za mir na Balkanu“.

Ovaj sastanak organizira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske, a Konaković je na njega pozvan lično od strane turskog ministra Hakana Fidana.

Sastanak u Istanbulu ima za cilj jačanje dijaloga, saradnje i zajedničkih inicijativa koje će doprineti dugoročnom miru i stabilnosti na Balkanu, regiji koja je i dalje izložena brojnim političkim i društvenim izazovima.