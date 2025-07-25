PREDSJEDNIK HDZ BIH

Čović o masakru u Briševu: "Prošlo je 33 godine, a pravda još nije stigla za ubijenih 67 Hrvata"

Oglasio se na društvenim mrežama povodom 33. obljetnice zločina nad Hrvatima u selu Briševo koji je počinila Vojska Republike Srpske

Fena

25.7.2025

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović oglasio se u petak na društvenim mrežama povodom 33. obljetnice zločina nad Hrvatima u selu Briševo koji je počinila Vojska Republike Srpske.

Kako je napisao na X-u, "33. je obljetnica stravičnog zločina nad 67 Hrvata u selu Briševo kojega je 1992. godine počinila Vojska Republike Srpske".

- Dok se danas diljem BiH prisjećamo boli i patnje svih nevinih žrtava, ujedinjeni smo u traženju pravde koja ni nakon više od tri desetljeća nije zadovoljena - poručio je Čović.

Zločin u Briševu kod Prijedora dogodio se 24. i 25. jula 1992. godine kada je ubijeno najmanje 67 Hrvata, dok su preživjeli prošli strašnu golgotu logora, mučenja i poniženja.

# BRIŠEVO
# DRAGAN ČOVIĆ
