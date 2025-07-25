Bećirović i gradonačelnica Pariza otvorili Spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u srcu Pariza

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i gradonačelnica Pariza An Idalgo (Anne Hidalgo) otvorili su u Parizu Spomenik žrtvama genocida u Srebrenici. Spomenik je postavljen na čuvenom groblju Père Lachaise, u aleji memorijalnih spomenika, povodom 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima iz zaštićene zone UN-a Srebrenica.

Odluku o postavljanju spomenika donijelo je Gradsko vijeće Pariza, uz snažnu podršku gradonačelnice Idalgo. Spomenik se nalazi pored memorijala posvećenih žrtvama genocida nad Tutsijima u Ruandi i francuskim vojnicima poginulim u Drugom svjetskom ratu.

Inicijator projekta bila je nevladina organizacija Solidarnost sa Bosnom i Hercegovinom (SIBH-France), koja okuplja bosanskohercegovačka udruženja i prijatelje BiH u Francuskoj. Autor spomenika je bh. kipar Admir Halilović.

Obraćajući se prisutnima, Bećirović je zahvalio Francuskoj na podršci prilikom usvajanja Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila u maju 2024. godine. Istakao je da Bosna i Hercegovina posebno cijeni što je Francuska bila jedan od kosponzora te rezolucije.

- Danas iskazujemo poštovanje prema žrtvama jedinog genocida na evropskom tlu nakon 1945. godine. U srcu Pariza, na groblju Père Lachaise, otkrivamo Spomenik posvećen žrtvama genocida nad Bošnjacima u Sigurnoj zoni UN-a Srebrenica. Spomenik posvećen genocidu nad Bošnjacima zauvijek će stajati ovdje, u Parizu - rekao je Bećirović.

Dodao je da sjećanje na genocid u Srebrenici mora biti temelj za izgradnju pravednijeg društva: "Samo istinom, poštovanjem žrtava i odgovornošću možemo osigurati da se genocid nikada ne ponovi."