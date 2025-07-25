Video / U toku najuzbudljivija dionica Una regate: Dan se završava spektakularnim koncertom Halida Bešlića

Nakon što je sinoć na lokalitetu Štrbačkog buka okončana prva etapa Una regate, brojni učesnici iz BiH i inostranstva su se jutros uputili s te lokacije prema Bihaću.

Riječ je o najuzbudljivijoj etapi za koju se očekuje da će privući dosta veći broj učesnika od jučerašnje, s obzirom da je adrenalinski dosta izazovnija.

Završetak adrenalinskog dana bit će na Gradskoj otoci, gdje će nastupiti legendarni Halid Bešlić.