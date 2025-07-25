Video / U toku najuzbudljivija dionica Una regate: Dan se završava spektakularnim koncertom Halida Bešlića

Nakon što je sinoć na lokalitetu Štrbačkog buka okončana prva etapa Una regate, brojni učesnici iz BiH i inostranstva su se jutros uputili s te lokacije prema Bihaću.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Završetak adrenalinskog dana bit će na Gradskoj otoci, gdje će nastupiti legendarni Halid Bešlić
Nakon što je sinoć na lokalitetu Štrbačkog buka okončana prva etapa Una regate, brojni učesnici iz BiH i inostranstva su se jutros uputili s te lokacije prema Bihaću.
Riječ je o najuzbudljivijoj etapi za koju se očekuje da će privući dosta veći broj učesnika od jučerašnje, s obzirom da je adrenalinski dosta izazovnija.
Završetak adrenalinskog dana bit će na Gradskoj otoci, gdje će nastupiti legendarni Halid Bešlić.
Sutra se završava ovaj događaj koji je u Krajinu privukao desetine hiljada ljudi, a tada će se odvesti i završna etapa od Bihaća do Bosanske Krupe.
Novitet ovogodišnjeg 51. izdanja Una regate je turistički voz koji povezuje Bosansku Krupu i Bihać, što dodatno doprinosi turističkoj atraktivnosti kompletne regije.
LASERMANIA U SARAJEVU
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
JE LI PRETJERALA?
IDENTIFIKACIJA SLUŽBENIKA
STRATEŠKI GUBITAK