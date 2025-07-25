ISTRAŽIVANJE U RS

Trećina građana RS podržava SNSD, većina protiv protesta u Srbiji, Stanivukovića vide kao vođu opozicije

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske je na mreži X objavio rezultate istraživanja provedenog sredinom jula na uzorku od 1.200 ispitanika

M. Až.

25.7.2025

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović objavio je rezultate istraživanja javnog mnijenja prema kojem većina građana ovog entiteta ne podržava proteste protiv Aleksandra Vučića, dok Draška Stanivukovića najčešće vide kao vođu opozicije.

Milunović je na mreži X objavio rezultate istraživanja provedenog sredinom jula na uzorku od 1.200 ispitanika. Kako je naveo, uzorak je bio reprezentativan prema polu, starosnoj dobi i drugim parametrima.

Podrška SNSD-u

Prema ovim podacima, najveću podršku i dalje ima SNSD s oko 33 posto. Na drugom mjestu je PDP, dok cenzus prelaze još i SDS, Ujedinjena Srpska te Socijalistička partija.

„Ostali bi teško prešli prag od 5%, ali pošto je 3%... realno ga mogu očekivati Vukan, Selak i Jelena Trivić. Ostali – biće izazov. Generalno je struktura sljedeća: SNSD 33%, sva opozicija 30%, koalicija oko SNSD 25%, sve druge i bošnjačko-hrvatske partije ukupno 10–12%“, naveo je Milunović.

Oko 33 posto ispitanika smatra da je Milorad Dodik ispravno postupio što se pojavio pred Sudom BiH, dok 15 posto misli da je pogriješio i da je trebao nastaviti da negira Sud BiH. Njih 18 posto izjavilo je da nisu upoznati s dešavanjima, a 34 posto odbilo je da odgovori.

Na pitanje da li je Dodikovo pojavljivanje pred Sudom bilo jedino rješenje za nastavak vođenja RS-a, 27 posto odgovorilo je potvrdno, 17 posto negativno, dok je 56 posto ispitanih odbilo da odgovori.

Opozicija u RS

Kao lidera opozicije 36 posto građana vidi Draška Stanivukovića, a osam posto Nebojšu Vukanovića.

Na hipotetičkom predsjedničkom izboru, 39 posto ispitanika glasalo bi za kandidata vladajućih stranaka, 30 posto za kandidata opozicije, dok je 31 posto odbilo da odgovori.

Kada je riječ o "borbi za pozicije RS-a", 32 posto ispitanih vjeruje da je politika Milorada Dodika i SNSD-a adekvatna, 20 posto smatra da bi opozicija to radila bolje, 25 posto vjeruje da ni jedni ni drugi ne vode ispravnu politiku, a 23 posto je odbilo da odgovori.

Proteste protiv Aleksandra Vučića u Srbiji podržava 21 posto građana RS-a, 40 posto ih ne podržava, 22 posto nije sigurno, a 17 posto je odbilo da odgovori.

