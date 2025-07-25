Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Zijad Srabović i drugi za ratni zločin

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Zijad Srabović i drugi, kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalbe branitelja drugih optuženih, kao i žalba optuženog Samira Džambića te je potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 10. oktobra 2024. godine.

Prvostepenom presudom Suda BiH, Zijad Srabović i Refik Morankić osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, Ahmet Bajrić na sedam godina, Abid Arapčić na pet godina, Pašaga Čajić, Mirsad Žilić i Samir Džambić na kazne zatvora u trajanju od po dvije godine.

Optuženi su proglašeni krivim da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZSFRJ), saopćeno je iz Suda BiH.