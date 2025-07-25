Video / Pitali smo obrtnike o Hasičevićevoj izjavi o radnoj nedjelji: Ministar se kasno sjetio

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević (NS) najavio je da će od septembra početi primjena radnih nedjelja isključivo za samostalne trgovačke radnje, čiji vlasnici i članovi porodica sami obavljaju djelatnost.

Tim povodom smo na Baščaršiji razgovarali s vlasnicima obrta, koji mahom podržavaju ovakvu odluku, ali smatraju da je u septembru to kasno.

Kupiti djeci

Šeherzada Nući kaže da nedjelja treba biti otvorena na Baščaršiji zbog turista i kako bi svi kojima nije zabranjen rad mogli negdje kupiti osnovne stvari.

Na pitanje da li će i koliko to povećati promet i zaradu, Šeherzada ističe:

- Ne znam koliko će, ali dođu ljudi s djecom da kupe djeci nešto, vodu ili slično, treba biti u svakom slučaju otvoreno, pa ko hoće da radi neka radi, ko neće ne mora.

Kaže da odluka u biti ništa ne mijenja, jer ljudi idu u Istočno Sarajevo da se snabdijevaju, prave tamo velike gužve.

Ismeta Skalonjić poručuje da je rad nedjeljom potreban zbog turizma od kojeg veliki broj ljudi radi i živi, a ovako su doživjeli slab promet.

- Odluka dolazi prekasno, to je trebalo od početka da se uvede, od kada počinje sezona, bez obzira bilo ljeto, jesen, zima, jer imamo turiste uvijek, neko dolazi na skijanje, i tada treba ljudi da rade nedjeljom. Ja sam tu pedeset godina, radno vrijeme kad god hoćete, nedjelja ko hoće, ko neće, njihov izbor – poručuje Skalonjić.

Mišljenja je da će ova odluka Ministarstva značajno povećati promet.

Sedam dana

Dženana Hadžić smatra da bi nedjelja generalno trebala biti radna u Sarajevu. Mišljenja je da neki manji gradovi mogu podnijeti, ali da turizam ne treba patiti zbog nedjelje.

- Opet sam na strani radnika, treba više radnika zaposliti, a ne mrcvariti jednu osobu da radi sedam dana u sedmici, to je suludo, treba se više ljudi zaposliti, pa bi ta nedjelja imala smisla, i dozvoliti ljudima da rade, ili neka ih prime na pola radnog vremena, ili neko na honorare, imaju i studenti, ima načina da se ta nedjelja radi, ali da ne iscrpljujemo one koji rade stalno – naglasila je.

Atraktivne lokacije

Hadžić je mišljenja da bi radnje trebale biti otvorene, da se prima više turista i da ponuda bude atraktivna. Poručuje da je dobar dio sezone već gotov, da se treba učiti iz grešaka, da se pate i građani.

- Neko radi subotom do 18 sati i onda trči da nabavlja, i onda u nedjelju nešto iskrsne, nema gdje kupiti. Treba otvoriti atraktivne lokacije, da se to organizovati – kazala je Hadžić.

