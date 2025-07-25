Jedna odluka, a mnoštvo interpretacija: SNSD kaže da su Šmita "pomnožili s nulom", Hurtić i Forto negiraju

Vijeće ministara BiH usvojilo je prijedlog odluke o načinu i iznosu finansijskih sredstava za troškove angažiranja advokatske kancelarije “NautaDutilh-Sophie Jacmaiin, Jeal Francois Vandrooghenbroeck and Stan Brijs” u svrhu zastupanja u izvršnom postupku koji se pred nadležnim sudom u Briselu vodi po prijedlogu “Viaduct” protiv BiH, a nakon odluke Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ISCID), sa sjedištem u Vašingtonu od 18. aprila 2022. godine. U tu svrhu izdvojeno je 140.000 KM, a isplata će biti realizirana u skladu s instrukcijama za plaćanje Pravobranilaštva BiH.

Usvajanje ove odluke izazvalo je različite interpretacije nakon sjednice. Ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH poslužila je za nastavak osporavanja legitimiteta visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i njegovih odluka. Košarac je izjavio da je izdvajanjem sredstava za pravni tim iz Brisela, Vijeće ministara BiH ignoriralo posljednje odluke OHR-a, kojima su precizirane obaveze bh. institucija u vezi s isplatom duga “Viaductu”.

Rješavanje spora

- Danas smo odbili bilo kakvu verifikaciju tzv. novonastale situacije prouzrokovane odlukom nelegitimnog Šmita, protivdejtonskom i neustavnom, time što smo odobrili 140.000 KM pravnoj kancelariji za mirno rješavanje spora u tom slučaju. Tako rade SNSD i predstavnici RS – kazao je Košarac.

Međutim, u tekstu odluke ni riječi o “mirnom rješavanju spora”, već je u pitanju zastupanje u izvršnom postupku. Odluka je pripremljena prije nekoliko mjeseci i odnosi se na plaćanje ranijih obaveza, još od perioda kada je pravni tim radio na žalbi na odluku da se potraživanja “Viaducta” naplate iz prihoda BHANSA-e zamrznutih u EUROCONTROL-u.

Svi troškovi

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić kaže da se pravni proces mora nastaviti sve dok odluka visokog predstavnika ne bude realizirana. Podsjeća da se ona odnosi na ministra finansija i njegovog zamjenika.

- Kad se ovo zatvori, podvući će se crta i koliki je dug, te će se od tih 120 miliona KM namiriti svi troškovi. BiH mora imati pravne zastupnike sve dok odluka ne bude izvršena. Mi ćemo morati imati ovjeren račun koji pripada “Viaductu”, na koji bi država BiH uplatila sredstva, da se ne bi desilo da ona odu na pogrešan račun. Tog računa do sada nema – ističe Hurtić.

Isplata presude

Odluka OHR-a ne dolazi u pitanje, niti je to moguće, ističe ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto.

- Neko mora pristupiti sudu u Briselu i donijeti dokument da je, naprimjer, presuda isplaćena. Samo akreditirane advokatske kuće to mogu. To ne može Pravobranilaštvo BiH – kazao nam je Forto.