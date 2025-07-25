Duraković o Vijeću za nauku BiH: Hoće li Bošnjaci odbraniti dostojanstvo koje im je i ovdje ugroženo

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o imenovanju novog sastava Vijeća za nauku, koje djeluje kao najviše savjetodavno i stručno tijelo Ministarstva civilnih poslova u oblasti nauke i tehnologije, sastavljeno od uglednih stručnjaka i akademika. Na ovu odluku reagovao je akademik Esad Duraković, a njegovu izjavu prenosimo u cijelosti.

- Izabrano je Vijeće za nauku Bosne i Hercegovine. Bez namjere da povrijedim bilo koga, valja konstatirati da su najveći broj članova toga Vijeća anonimusi u nauci u BIH. Kako član ANUBIH, dakle kao osoba koja jest u svijetu nauke, najveći broj tih imena ne prepoznajem u nauci. Kakvo Ministarstvo takvo i njegovo Vijeće za nauku!! Potprosječno i anonimno! Dakle ne vrijeđajući osobe koje su instalirane u Vijeće, želim reći da je većina izuzetno afirmiranih naučnika ostala izvan toga Vijeća. Mi smo ionako u dnu svjetske ljestvice po izdvajanju u nauku (oko 0,25 posto) pa onda nije ni čudno što odgovorni ne umiju prepoznati ni kompetentene osobe za Vijeće za nauku na tako visokom nivou. Uporno i marljivo guramo kola niz brdo!

Poseban problem u ovom slučaju, pored onog univerzalnog koji se tiče nauke, jeste šokantno mala zastupljenost Bošnjaka u tome sastavu. Iako u državi nisu u manjini, njihova jednakopravnost ovdje je dovedena na nivo političkog i nacionalnog poniženja, do sramotne marginalizacije. Da vidimo sada hoće li institucije reagirati na ovu očitu i grubu diskriminaciju, nekompetentnost i hoće li Bošnjaci makar pokušati artikulirati u ovom slučaju političku poziciju koja im pripada, i hoće li pokušati odbraniti dostojanstveno koje im je, evo, i ovdje ugroženo.

Da vidimo jesu li i koliko osviješteni i da li zaista pristaju biti kmetovi, kako se već ovdje, i ne damo ovdje, situiraju - kazao je Duraković.

Podsjetimo, za članove Vijeća za nauku BiH su izabrani: prof. dr. Tarik Zaimović, prof. dr. Zinka Grbo, prof. dr. sc. Jurica Arapović, prof. dr. Mirjana Milićević te prof. dr. sc. Dražen Barbarić, dok je dr. sc. Aleksandar Maksimović, prof. dr. Dejan Milošević, prof. dr. Fahir Bečić, prof. dr. Marija Čutura i prof. dr. Denis Berberović, akademik prof. dr. Dragoljub Mirjanić i prof. dr. Jelena Krunić i prof. dr. Marijana Kapović Solomun.