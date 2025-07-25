Bećirović-Hadad: Ne dozvoliti slabljenje Ustavnog suda BiH i Ureda visokog predstavnika

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Parizu s ministrom za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Republike Francuske Benjaminom Hadaom (Haddadom).

Bećirović je ukazao da se ne smije ni po koju cijenu dozvoliti slabljenje dvije ključne institucije uspostavljene Dejtonsko-pariškim mirovnim sporazumom: Ustavnog suda BiH i Ureda visokog predstavnika za BiH. Ove dvije institucije su ključni čuvari mira i stabilnosti.

Ustavni udari

U tom smislu Bećirović je naglasio da bi bilo kakvo slabljenje institucije visokog predstavnika moglo dovesti do katastrofalnih posljedica.

- Niko nema pravo da pristane na neozbiljne argumente čelnika bh. entiteta RS i njihovih mentora izvan granica Bosne i Hercegovine, koji govore da visoki predstavnik ugrožava suverenitet Bosne i Hercegovine. Suverenitet naše države jedino ugrožavaju separatistički političari u entitetu RS i to treba znati cijeli svijet - podvukao je Bećirović.

Bećirović je naglasio da napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i temelje Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma još traje. Rukovodstvo bosanskohercegovačkog entiteta RS i dalje ugrožava teško uspostavljeni mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Ovakva neodgovorna i opasna politika nosi sa sobom nesagledive posljedice, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za stabilnost cijele regije. Osvrnuo se na najnovije aktivnosti Republike Srpske oko formiranja rezervnog sastava policije, ocijenivši to ozbiljnom prijetnjom miru i stabilnosti.

Francuska podrška

Posebno je zahvalio zbog kontinuirane podrške Republike Francuske Bosni i Hercegovini na njenom putu ka punopravnom članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji (EU).

Ministar Haddad rekao je da Republika Francuska, kao svjedok Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma, snažno podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Naglasio je da je važno zaštititi ustavni poredak Bosne i Hercegovine, mir i stabilnosti u našoj državi, te da će se Republika Francuska odlučno suprotstaviti bilo kakvim separatističkim aktivnostima rukovodstva entiteta RS. Tokom sastanka ministar Haddad ukazao je na važnost intenziviranja evropskih i euroatlantskih integracija, ubrzanje reformskih procesa i implementaciju Plana rasta.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Bosne i Hercegovine i Republike Francuske, te naglasili važnost unapređenja međudržavnih veza, s ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i napretka Bosne i Hercegovine i regije.

Razgovarano je i o predstojećem sastanku sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom.

Također, Bećirović je zahvalio ministru Haddadu za prisustvo na komemoraciji u povodu 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u "Sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici", te za snažne poruke predsjednika Republike Francuske Emmanuela Macrona, koje je ministar tom prilikom pročitao, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.