"Stazama heroja, tragom časti - Čarli", u nedjelju na relaciji Brezovača - Golo Brdo

Planinarski pohod simboličnog naziva "Stazama heroja, tragom časti - Čarli" najavljen je za nedjelju, 27. juli na Igmanu, na relaciji Brezovača - Golo Brdo.

Okupljanje učesnika planirano je ispred Planinarskog doma "Brezovača" u 10 sati, a vodič ture je iskusni planinar Alen Marić. Memorijalni planinarski pohod "Stazama heroja, tragom časti - Čarli" organizira Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka", uz suorganizatora Planinarsko društvo "Zlatni ljiljan" Sarajevo.

Pohod sjećanja

Taj pohod predstavlja mnogo više od planinarske ture. To je put sjećanja, poštovanja i patriotske časti. Poziv je upućen planinarima, pripadnicima 4. viteške motorizovane brigade, borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a RBiH, članovima boračkih i građanskih udruženja, omladini i svim građanima koji cijene slobodu i odaju počast herojima naše domovine.

- Učesnici će imati priliku da se, kroz prirodu i simboliku tog pohoda, prisjete Emira Bogunića Čarlija, Džemaila Bulbula, Samire i Mevlide - sestara koje su, zajedno sa njima, smrtno stradale u najtežim trenucima opsade Sarajeva. Njihova priča, kako je istakao predsjednik Alija Izetbegović, pripada narodnoj memoriji i mora ostati zabilježena za buduće generacije - navode organizatori.

Historijski program

Na Golom Brdu planiran je bogat program koji uključuje historijski čas kroz svjedočenja saboraca Emira Bogunića Čarlija, postrojavanje počasnog voda Udruženja 'Rendžeri', defile ATV vozila i džipova, zajednički ručak i druženje učesnika.

Planinarska tura je ocijenjena kao laka i traje oko 5 do 6 sati, uključujući pauze, edukativni sadržaj i odmor. Preporučuje se standardna planinarska oprema, čvrsta obuća koja štiti zglobove te dovoljne količine vode i hrane iz ruksaka. Na vrhu će biti organizovan ručak, uz sok i kafu.

- Učesnicima se preporučuje nošenje patriotskih obilježja poput ljiljana, majica, kapa i beretki. Poseban apel upućen je na odgovorno ponašanje - poštivanje smjernica vodiča, čuvanje prirode, solidarnost i međusobno uvažavanje. Maloljetnici mogu učestvovati uz pratnju roditelja ili uz pismenu saglasnost. Alkohol i opojna sredstva su zabranjeni tokom ture. Planinarski pohod “Stazama heroja – Čarli” predstavlja snažnu poruku generacijama koje dolaze da sloboda nije darovana, već izvojevana hrabrošću onih koji su je zauvijek utkali u temelje Bosne i Hercegovine - naglašavaju organizatori.