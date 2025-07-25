Vlada ZDK usvojila neophodne odluke za uspostavu centralizovanog Ureda za javne nabavke

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj 91. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila je potrebne odluke za uspostavu Ureda za javne nabavke, koje će biti centralizirani organ za javne nabavke.

- Pojedinačni organi unutar kantona neće pojedinačno provoditi javne nabavke nego će to biti kompletirane, zajedničke javne nabavke za sve potrebe kantona - pojasnio je premijer Pivić.

Dodao je da će se naknadno uspostaviti lista na koju se, ako bude potrebe, mogu uvrstiti i ustanove koje nisu na budžetu ZDK-a, saopštila je Press služba ZDK.

Lokalna ulaganja

Ministarstvo privrede podnijelo je izvještaj o naplaćenim koncesijama za 2024. godinu, koje su iznosile rekordnih 2.789.000 KM. Od tog je iznosa, 70 posto prebačeno je lokalnim zajednicama, dok 30 posto zadržava ZDK.

- Koncesije se koriste za izgradnju infrastrukture u industrijskim zonama u ZDK-u. Nastavljamo da razvijamo ZDK na način da sredstva koja se naplate od koncesije ponovo reinvestiramo u razvoj privrede, kako bi došli novi investitori s kojima ćemo stvarati bolji ambijent i obarati nove rekorde. Trenutno u ZDK-u ima 26 industrijskih zona, a u fazi izgradnje je Industrijska zona "Vozuća" u Zavidovićima - rekao je ministar za privredu ZDK Samir Šibonjić.

Zapošljavanje građana

Kantonalna Vlada danas je donijela odluku i o dodjeli 50.000 KM Agenciji za privatizaciju ZDK-a za period juli – septembar ove godine. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice prema danas usvojenoj odluci doznačit će 600.000 KM Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje ZDK-a, a odobrena sredstva bit će utrošena za sufinansiranje programa "Posao za sve“.

- S pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport imali smo više pojedinačnih odluka. Prva se odnosi na Općinu Kakanj, o isplati 15.000 KM za sufinansiranje rekonstrukcije Kuglane u okviru JU Kulturno-sportski centar Kakanj, Općini Doboj Jug odobreno je 70.000 KM za sufinansiranje projekta rekonstrukcije Sportskog terena–poligona Matuzići, rekonstrukciju manjeg obima postojećih sportskih igrališta te izradu Sportskog dječijeg igrališta Škilje, Općini Tešanj donijeli smo odluku o isplati ukupno 228.000 KM za izgradnju sportskog terena sa umjetnom travom Nogometnog kluba TOŠK i FK Borac Jelah, dok smo Općini Olovo odobrili 350.000 KM za sufinansiranje projekta Izgradnja osnovne škole u naselju Olovske Luke - kazao je premijer Nezir Pivić.

U okviru Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK usvojena je odluka o dodjeli 100.000 KM, kao jednokratna novčana pomoć za prevenciju putne komunikacije u Gradu Visoko.

Danas su usvojene Izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima ZDK, kojim se reguliše noćni rad i trajanje godišnjeg odmora. Noćni rad je uvećan sa 20 na 30 posto, saopštila je Press služba ZDK.