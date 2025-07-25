Privremeno finansiranje ne omogućava kapitalne investicije: IDDEEA očekuje da Vijeće ministara BiH spriječi poremećaje u izdavanju dokumenata

Nakon informacija u pojedinim medijima da bi, zbog mogućeg kolapsa sistema za uzimanje otisaka prstiju i nemogućnosti kupovine drugog zbog neusvojenog budžeta BiH za ovu godinu, u pitanje moglo doći izdavanje ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša, rad policije, pa čak i održavanje izbora sljedeće godine i bezvizni režim BiH sa EU, oglasili su se iz Agencije za identifikacione dokumente i zaštitu podataka (IDDEEA) BiH.

Oni navode da je IDDEEA BiH na vrijeme planirala nabavku dodatnih licenci za biometrijsku obradu podataka, kao dio redovnog godišnjeg procesa održavanja i unapređenja sistema.

Bez pravnog osnova

- Međutim, Agencija nema pravni osnov, niti dodijeljena, odobrena ili raspoloživa budžetska sredstva za provođenje javnih nabavki, budući da privremeno finansiranje ne omogućava kapitalne investicije ovog tipa, niti bilo kakvu mogućnost nabavke opreme. U prethodnim mjesecima uputili smo više urgencija i službenih dopisa Ministarstvu finansija BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH, jasno ističući važnost blagovremenog djelovanja kako bi se očuvao kontinuitet u izdavanju dokumenata za građane – navode iz Agencije.

Dodaju da sistem, kojim raspolaže IDDEEA, trenutno omogućava obradu do 40 miliona biometrijskih provjera u sekundi. Ako dođe do prekoračenja limita licenci (10 miliona), sistem automatski prelazi u ograničeni režim rada s maksimalno 200.000 provjera u sekundi.

- Da bi se izvršila jedna biometrijska provjera na bazi od 10 miliona templejta, potrebno je u prosjeku oko 50 sekundi po osobi. U praksi to znači da će sistem moći podržati najviše 70 provjera u jednom satu, odnosno maksimalno oko 500 zahtjeva za izdavanje dokumenata u jednom radnom danu, što je znatno manje i gotovo zanemarivo u odnosu na stvarne potrebe nadležnih organa - pojašnjavaju.

Sistem nije povezan

Iz IDDEEA-e naglašavaju da ovaj sistem nije povezan sa sistemima koji će se koristiti za organizaciju izbora 2026. godine.

- Visoki predstavnik je već donio odluku kojom je obezbijeđeno finansiranje izbornog procesa, uključujući nabavku potrebne opreme i sistema za Centralnu izbornu komisiju. Dakle, ova situacija isključivo se odnosi na procese izdavanja ličnih dokumenata građanima Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku, želimo smiriti javnost i pozvati na odgovorno i tačno informisanje. Senzacionalistički naslovi i neprovjerene interpretacije ne doprinose rješenju, već mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost. Vjerujemo da će Vijeće ministara BiH i Ministarstvo finansija BiH uskoro pronaći rješenje, te da će spriječiti bilo kakav poremećaj u funkcionisanju ovog važnog sistema. Uvjereni smo da su svi članovi Vijeća ministara apsolutno svjesni ozbiljnosti problema i mogućih posljedica, te da će poduzeti sve što je u njihovoj moći da se ovaj izazov prevaziđe. IDDEEA BiH je u potpunosti izvršila sve obaveze u okviru svoje nadležnosti i mogućnosti, te ostaje posvećena održavanju funkcionalnog, sigurnog i efikasnog sistema u interesu svih građana Bosne i Hercegovine – navodi se u informaciji iz IDDEEA BiH.