Video / Učesnici druge etape Una regate stigli u Bihać pod bakljadom: Spektakl na vodi i obalama Une

Ulaskom više od hiljadu veslača u Bihać, pod veličanstvenom bakljadom i ovacijama okupljenih građana, danas je okončan drugi dan 51. Internacionalne turističke Una regate – jedne od najpopularnijih sportsko-turističkih manifestacija Unsko-sanskog kantona i cijele regije.

Učesnici regate stigli su iz pravca Štrbačkog buka, a iako je ogroman broj učesnika donekle usporio organizaciju polaska i tok etape, sve je proteklo bez problema.

- Od Štrbačkog buka do Bihaća sve je proteklo u najboljem redu. Ove godine je organizacija na nivou, svi piloti i skiperi su jako dobro organizirani i sve se vrlo dobro odvijalo - izjavio je Muhamed Murtić, jedan od učesnika regate.

Sličnog je mišljenja i Enes Džanić, koji je nakon sedam godina ponovo zaveslao Unom.

- Što se tiče organizacije, sve je bolje i bolje. Dosta je učesnika, sve je sigurno, skiperi su profesionalni i sve je top - kazao je Džanić.

Dolazak regataša u Bihać ispratila je i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal. Ona je naglasila značaj promocije prirodnih ljepota BiH kroz ovakve događaje.

- Nedavno smo za sve ambasadore u Republici Hrvatskoj organizirali predstavljanje turističkih potencijala BiH i tada je nastala ideja da organiziramo Dan Nacionalnog parka Una – što se pokazalo kao jedna od najposjećenijih manifestacija koje je Ambasada BiH u Zagrebu organizirala. Najbolja reklama je kad ljudi dođu i lično se uvjere, jer slike Une djeluju kao fotomontaža. Drago mi je da Bihać njeguje ovaj izvozni proizvod a to je turizam i da je sve više turista iz Hrvatske u pograničnim područjima Unsko-sanskog kantona. - poručila je ambasadorica.

Intenzivan dan

Intenzivan dan za organizatore potvrdila je i Arijana Jašarević Vojić, članica Organizacionog odbora Una regate.

- Danas smo imali jednu od najzahtjevnijih etapa, s najvećim brojem učesnika. Uz to imamo dva paralelna događaja prije ulaska raftera u Bihać, a večeras nas očekuje i koncert Halida Bešlića. Što se tiče sigurnosti, sve je pod kontrolom i na vodi i na kopnu - istakla je Jašarević Vojić.

Zbog velike gužve prilikom ukrcaja čamaca na Štrbačkom buku, regata je kasnila s ulaskom u Bihać, potvrdio je i predsjednik Gradskog sportskog saveza Grada Bihaća, Saša Smiljanić.

Veći broj učesnika

- Na ovoj etapi, kao i prošle godine, imali smo veći broj učesnika. Bilo je zastoja pri ulasku u čamce, kao i kod samog polaska nizvodno. Za večerašnje blobing skokove imamo desetak prijavljenih učesnika, ali očekujemo i par skokova sa mosta koje tradicionalno izvode skiperi – nadam se da će sve proći u najboljem redu - izjavio je Smiljanić.

Treći dan regate donosi nastavak avanture niz Unu od Bihaća prema Bosanskoj Krupi, ali i bogat sadržaj od turističkog voza i skokova kod Miostraha, do kulturno-zabavnog programa koji završava koncertom.

