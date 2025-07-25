Mještani Širokače pozvali nadležne na hitan sastanak zbog klizišta: Mnogi šute na njihove zahtjeve

Savjet Mjesne zajednice Širokača u ponedjeljak 21.07.2025. godine uputio je zahtjev za sazivanje sastanka za danas sa nadležnim institucijama s ciljem pokretanja kompletne sanacije klizišta na lokalitetu Curine njive.

Kako navode za portal „Avaza“ pozvane su institucije i službe: općinski načelnik Stari Grad i službe Općine Stari Grad; Vlada Kantona Sarajevo, uključujući premijera KS; direktor Civilne zaštite KS i Civilna zaštita FBiH; premijer Vlade Federacije BiH; predstavnici Općine Istočni Stari Grad, te građevinski fakultet – Institut za geotehniku i geologiju.

Dodaju da se jedini pozivu odazvao na sastanak predstavnik Općine Istočni Stari Grad Saša Klepić, savjetnik načelnika Općine Istočni Stari Grad.

Savjet MZ je informisan od predstavnika Istočni Stari Grad o dosadašnjih aktivnosti i planom za sljedeća za dešavanja za sanaciju klizišta.

Snošenje odgovornosti

Kako kažu, zabrinjavajuće je što se niko od pozvanih nije odazvao, uključujući najviše nivoe vlasti i stručne službe. I pored upućenog zahtjeva sa sazivanjem za petak, 25.07.2025. godine, sve pozvane institucije su snosile odgovornost da se uključe u rješavanje opasnog klizišta, ali su izostale, dodaju.

Savjet MZ Širokača ostaje čvrsto uz svoje stanovništvo i zahtijeva hitnu sanaciju. Navode da su zabrinuti jer je zima na pragu, a bez sanacije klizišta postoji ozbiljna opasnost po živote, imovinu i infrastrukturu u našoj lokalnoj zajednici.

Nema stajanja

- Naše vlasti, na svim nivoima, ponašaju se kao da im ne značimo. A mi sasvim jasno kažemo: ukoliko ovo stanje potraje, mi nećemo stati. Tražimo hitnu intervenciju prije nego što bude prekasno – izjavio je predsjednik Savjeta MZ Širokača, Armin Đono.