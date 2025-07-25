U BiH porast broja vakcinisane djece, zabrinjavajuće nizak procent vakcinacije protiv HPV-a

Najnovije procjene pokrivenosti imunizacijom SZO/UNICEF-a otkrivaju zabrinjavajuću stagnaciju u stopama vakcinacije djece protiv bolesti poput morbila (ospica) i hripavca u Evropskoj regiji SZO-a.

Pokrivenost se još nije vratila na nivoe prije pandemije iz 2019. godine, u većini zemalja Evropske regije, a u nekim slučajevima indikatori su dodatno opali u 2024. godini. Praznine u vakcinaciji povećavaju rizik od izbijanja bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama, ostavljajući svake godine sve više djece ranjivom.

Bosna i Hercegovina je ostvarila značajan napredak u povećanju pokrivenosti vakcinacijom, iako su i dalje potrebni kontinuirani napori za dodatno poboljšanje stopa, posebno za MMR vakcinu.

Ključni podaci za pokrivenost prvom dozom u 2024. godini za morbile (ospice) iznose 60,2 posto, povećanje u odnosu na 55,2 posto u 2023.; DTP (difterija, tetanus, hripavac) 94,6 posto, što je povećanje u odnosu na 85,2 posto u 2023.; polio 94,6 posto, povećanje u odnosu na 85,2posto u 2023.; hepatitis B 95,8 posto, blagi pad u odnosu na 96 posto u 2023.; BCG 97,1 posto (povećanje u odnosu na 95,3 posto u 2023.). Što se tiče HPV vakcinacije, pokrivenost za djevojčice do 15 godina (prva doza) iznosi samo 7 posto, dok pokrivenost za dječake (prva doza) i dalje ostaje na 1 posto - navodi se.

SZO i UNICEF blisko sarađuju sa zdravstvenim vlastima na rješavanju tih praznina, uz podršku Evropske unije i drugih partnera. Napori su usmjereni na identifikaciju zajednica koje nisu obuhvaćene redovnim vakcinacijama, uklanjanje prepreka za vakcinaciju i prilagođavanje usluga kako bi se poboljšala pokrivenost.

- Gubitak napretka u borbi protiv morbila, hripavca, difterije, dječije paralize i drugih bolesti koje se mogu spriječiti vakcinom ugrožava živote, egzistenciju i zdravstvene sisteme širom svijeta. Pravovremena vakcinacija je ključna za sprječavanje epidemija i spašavanje života. Vrijeme je da se imunizacija postavi kao prioritet i da zajedno radimo na zaštiti zajednica od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama.

Ovi podaci predstavljaju administrativnu i zvaničnu pokrivenost vakcinacijom koja se godišnje prijavljuje putem Zajedničkog izvještajnog obrasca SZO/UNICEF-a o imunizaciji (JRF). Podaci se ažuriraju kako ih zemlje dostavljaju, saopćeno je iz Svjetske zdravstvene organizacije.