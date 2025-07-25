Bošnjak i Hrstić u Zagrebu: Hrvatska i BiH jačaju saradnju u transplantacijskoj medicini

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i ministrica zdravstva Republike Hrvatske Irena Hrstić održale su danas u Zagrebu sastanak posvećen unaprjeđenju suradnje u oblasti zdravstva s posebnim naglaskom na transplantacijsku medicinu i donorstvo organa.

Sastanak je protekao u iznimno konstruktivnom ozračju, potvrđujući čvrsto partnerstvo i prijateljske odnose dviju susjednih zemalja. Razmotrene su mogućnosti sklapanja bilateralnog sporazuma u oblasti zdravstva, s fokusom na olakšavanje suradnje između transplantacijskih centara Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Posebna je pažnja posvećena razvoju mreže donorstva organa i osnaživanju stručnih kapaciteta, kao i procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Eurotransplantu.

Formalni sporazum

Ministrica Bošnjak naglasila je važnost direktne saradnje između stručnih tijela i zdravstvenih ustanova dviju zemalja te izrazila zahvalnost Republici Hrvatskoj za dugogodišnju podršku zdravstvenom sistemu u BiH s posebnim naglaskom na unaprjeđenje kapaciteta zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka dogovorena je formalna razmjena nacrta sporazuma te po potrebi formiranje stručnih radnih skupina koje će razraditi tehničke i operativne aspekte budućeg sporazuma te identificirati konkretne modele suradnje u oblasti zdravstva. To je naročito važno u kontekstu bilateralnih sporazuma koje Bosna i Hercegovina planira uspostaviti s Eurotransplantom odnosno između nacionalnih transplantacijskih centara s ciljem unaprjeđenja transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini.

Regionalna saradnja

Hrstić je naglasila da Hrvatska, kao članica Eurotransplanta i zemlja godinama u svjetskom vrhu po broju transplantacija, želi podijeliti svoja iskustva i resurse.

- Naša je zemlja, proteklih godina, izgradila respektabilan sustav donorstva i transplantacije organa koji predstavlja primjer dobre prakse u regiji. Spremni smo pružiti Bosni i Hercegovini svu potrebnu podršku, od organizacije sustava donorstva i edukacija do operativnih protokola. Bosni i Hercegovini pružiti podršku, podijeliti znanja i iskustva, od organizacije donorstva, edukacija do operativnih protokola, kazala je ministrica Hrstić.

Tokom sastanka iskazana je i zahvalnost Republici Hrvatskoj i Ministarstvu zdravstva za potporu koju pružaju u jačanju zdravstvenog sustava u BiH. Jedan od posljednjih primjera je financijska pomoć za jačanje kapaciteta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u iznosu od 10,3 miliona eura, saopćeno je iz Ureda ministrice civilnih poslova BiH.