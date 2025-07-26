VREMENSKA PROGNOZA

Vikend donosi pogoršanje: Lokalni pljuskovi, grmljavina i visoke temperature

Prema kraju dana i u noći sa subote na nedjelju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom se očekuju širom zemlje

Dolazi nova promjena vremena. Oliver Bunić / Ringier

M. Až.

26.7.2025

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanih intervala moguće je u jutarnjim satima, posebno u istočnim i južnim dijelovima zemlje.

Tokom dana, lokalni pljuskovi su najizvjesniji na području Krajine, dok se prema večernjim satima i u noći sa subote na nedjelju kiša i pljuskovi, mjestimično praćeni grmljavinom, prognoziraju širom zemlje.

Duvat će slab do umjeren vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se između 18 i 24 stepena Celzijusa, na jugu do 26, dok će dnevne biti u rasponu od 28 do 35, a na jugu i istoku zemlje lokalno i do 39 stepeni.

U glavnom gradu BiH jutro će biti sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Kiša se očekuje u noćnim satima. Jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna do 34 stepena.

